Sözcü: 580 subay cemaate her ay binlerce lira himmet ödemiş

Sözcü gazetesi, iptal edilen 2010 yılı KPSS’deki kopya iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili olarak, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapora ve cemaate himmet ödediği belirlenen subayların listesine ulaşıldığını öne sürdü. Asuman Aranca'nın imzasıyla yayımlanan haberde, "Listeye göre cemaate para gönderen askerler, Karargâh'tan Deniz ve Hava Kuvvetlerine, NATO karargâhından Özel Kuvvetler Komutanlığı'na, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan Kara Harp Okulu ve Jandarma Genel Komutanlığına kadar kritik görevlerde bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

"580 subay cemaate her ay binlerce lira himmet ödemiş" başlığıyla yayımlanan (31 Mayıs 2016) haber şöyle:

Genelkurmay İstihbarat Dairesi, Harp Akademileri Komutanlığı, Özel Kuvvetler ve SAT komandoları gibi TSK'nın en kritik birimlerinde görev yapanların FETÖ/PDY'ye para gönderdiği ortaya çıkarıldı.

2010 yılı KPSS sorularının Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapora ve cemaate himmet ödediği belirlenen subayların listesine ulaşıldı. Himmet adı altında örgüte 5 bin liraya kadar ödeme yapan subayların, Genelkurmay İstihbarat Dairesi, Harp Akademileri Komutanlığı, Özel Kuvvetler, SAT komandoları gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik birimlerinde görev yaptıkları belirlendi.

580 kadının ismi belirlendi

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, MASAK tarafından hazırlanan rapor, TSK subaylarının da cemaate himmet parası gönderdiğini ortaya çıkarmıştı. SÖZCÜ'nün kamuoyunun gündemine getirdiği raporda, KPSS şüphelisi 580 kadının, subay eşi olduğu, askerlerin cemaat imamlarına 500 TL'den 5 bin TL'ye kadar değişen oranlarda himmet gönderdiği tespit edilmişti. Bu subaylar arasında, kurmay albaydan astsubaya kadar her rütbeden isim var. Listede Genelkurmay, Bütçe ve Maliye Şube Müdürlüğü'nde görevli tam 81 subay yer alıyor. MASAK, ‘himmetçi' asker eşlerinin soruların tamamını doğru çözüp sınavı kazandığını da belirledi. Son operasyonda da İzmir Donanma Komutanlığı, Maltepe Askeri Lisesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ve Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli binbaşı ve yüzbaşı rütbesindeki 4 askerin eşi tutuklanmıştı.

Genelkurmay'dan da var

Cemaate himmet verdiği belirlenen bu subayların listesine ulaşıldı. Listede, Genelkurmay'ın en kritik birimlerinde görevli, kurmay albay, kurmay yarbay, kurmay binbaşılar ile albay ve astsubaya kadar her rütbeden isim yer aldı Eşleri, FETÖ'nün sızdırdığı sorularla sınav kazanan subayların görev yaptıkları yerler de en az rütbeleri kadar dikkat çekti. Listeye göre cemaate para gönderen askerler, Karargâh'tan Deniz ve Hava Kuvvetlerine, NATO karargâhından Özel Kuvvetler Komutanlığı'na, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan Kara Harp Okulu ve Jandarma Genel Komutanlığına kadar kritik görevlerde bulunuyor.