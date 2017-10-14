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Sözcü: 22 yıl önce binlerce Müslüman'ı katleden Sırplardan 'helal et' alacağız, afiyet olsun!

"Vuçiç, '1 Sırp öldürürseniz 100 Müslüman öldürürüz' diye Türkiye'yi tehdit etmişti"

14 Ekim 2017 13:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaretinde Sırp Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç ile 5 bin ton et için imzaladığı anlaşmaya ilişkin olarak, Sözcü gazetesi "22 yıl önce binlerce Müslüman'ı katleden Sırplardan 'helal et' alacağız, afiyet olsun!" manşetiyle çıktı. Haberde, "Vuçiç, 1995'teki katliam sırasında Meclis üyesiydi. Müslümanları, "1 Sırp öldürürseniz 100 Müslüman öldürürüz" diye tehdir etmişti" ifadelerineyer verildi.

Haberin devamında şunlar kaydedildi.

Türkiye, dünyada tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Yanlış arım politikaları yüzünden çiftçilik ve hayvancılık öldü. Tarım ürünlerini ithal eder hale geldik. Bulgaristan'dan saman, Kanada'dan mercimek, Rusya'dan Buğday alıyoruz. Uçuşa geçen et fiyatlarını indirmek için canlı hayvan ithal edilmesi de işe yaramadı. Çare olarak, Erdoğam'ın ziyaret ettiği Sırbistan'dan 5 bin ton et alımı için anlaşma imzalandı. Oysa, etine muhtaç olduğumuz o Sırbistan Müslümanları katletmişti.  

Katledilen masumlar unutulmadı

Sırbistan'ın eski lideri Slobodan Miloseviç ve Radovan Karadziç, 1991 - 1995 yılları arasındaki iç savaşta Müslümanları çoluk - çocuk demeden öldürtmüştü. Acıları hâlâ taze...

"1 Sırp için 100 Müslümanı acımadan öldürürüz"

4 gün önce Erdoğan'ı Belgrad'da ağılayan Sırp Cumhurbaşkanı Alexandar Vuçiç, 1995'teki katliam sırasında Meclis üyesiydi. Müslümanları, "1 Sırp öldürürseniz 100 Müslüman öldürürüz" diye tehdir etmişti.

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