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Sözcü: 16 Nisan'dan sonra FETÖ'nün 'siyasi ayağına' operasyon gelecek

"Ankara kulislerinde siyasetçi ve bürokratların gözaltına alınacağı konuşuluyor"

31 Mart 2017 12:05

Sözcü gazetesi, hükümetin, referandumdan sonra ‘Büyük FETÖ operasyonuna' hazırlandığını öne sürdü.

Özellikle siyasetçi ve üst düzey bürokratlara yönelik olacağı bildirilen operasyonda siyasetçi ve bürokratların gözaltına alınacağı iddia edildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberi şöyle: 

Referandum için sahada çalışma yürüten AKP'liler, FETÖ nedeniyle ‘mağdur' veya ‘yanlışlıkla ihraç' iddialarıyla karşılaşıyor. Eleştirilerin büyük bölümünün ‘gerçek dışı' olduğu düşüncesi hakim. Ancak mağduriyetlere neden olunduğu da kabul ediliyor.

En büyük sıkıntı ise ‘dokunulmayan kişilerle' ilgili gelen eleştirilerde yaşanıyor.

Üst düzey FETÖ'cülerin ve siyasilerin korunduğu iddiası rahatsızlığa neden oluyor.

üyük bölümü AKP içinde olan ve siyaset ayağı konusunda ‘temizlik' yapılmaması sorgulanıyor. Sözcü'nün edindiği bilgiye göre 16 Nisan'dan sonra ‘Büyük FETÖ dalgası' gelecek.

Şimdiye kadar dokunulmayan ve üst düzey isimlere yönelik operasyonlar gerçekleşecek. Bunlar arasında siyaset kurumu da var. ByLock kullandığı tespit edilen 5 valinin de halen görevde olduğu iddia edildi. Bu konuda çalışma yapıldığı ancak referandumdan önce vali değişikliğinin sıkıntıya neden olacağı için ‘beklemeye' alındığı öğrenildi. Bunlarla ilgili kararnamenin hazır olduğu ve referandumdan sonra işleme konacağı belirtildi.

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