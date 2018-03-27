Sözcü: 14 şeker fabrikası kapalı kapılar ardında satılacak

Hükümetin özelleştirilmesine karar verdiği 14 şeker fabrikasının açık ihale yöntemiyle değil, kapalı kapılar ardında yapılacak ‘pazarlık’ usulüyle satılacağı iddia edildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, şeker fabrikaları özelleştirme şartnamesine göre, şeker fabrikalarını satın alacak olan şirkeler önce tekliflerini kapalı zarfla komisyona verecek. Daha sonra her bir teklif sahibi ile kapalı ortamda tek tek pazarlık görüşmesi yapılacak. Komisyon eğer gerekli görürse teklif sahiplerini açık artırmaya alacak. Gerek görmezse, pazarlıkta çıkan teklifler üzerinden ihale sonuçlandırılacak. Komisyon aksine karar vermediği sürece ihale kamuoyuna kapalı yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) geçmiş yıllarda bir çok kamu kurumunun ihalesini, televizyonlardan da canlı yayınlanan açık artırma yöntemiyle gerçekleştirmiş, bu sayede vatandaşlar ihale salonlarında yaşanan yarışı ev ve işyerlerinden izleyebilmişti. Kamuoyunda büyük tartışmalara ve tepkilere neden olan şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde ise önceliğin şirketlerle kapalı ortamlarda ayrı ayrı yapılacak pazarlık görüşmelerine verilmesi dikkat çekti.

"Birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilecek"

Şeker fabrikalarının nasıl özelleştirileceği, para karşılığı ilgililere satılan ihale şartnamesinin “ihale usulü” maddesinde açıklandı. Buna göre şeker fabrikalarının ihalesi, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapılmak suretiyle ‘pazarlık usulü' ile gerçekleştirilecek. Kapalı zarfların içerisindeki teklifler, önce ÖİB tarafından oluşturulan ihale komisyonunca değerlendirilecek ve ardından teklif sahipleri ‘pazarlık' görüşmelerine davet edilecek. Teklif sahipleri ile gerekirse birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilecek.

Şartnameye göre, pazarlık görüşmeleri firmalarla ayrı ayrı yapılacak. Yani komisyon üyeleri her bir teklif sahibi ile ayrı zamanlarda ve ayrı mekanlarda pazarlığa oturacak. İhale komisyonu eğer gerekli görürse, tek tek görüştüğü firmaları daha sonra bir araya getirip birlikte pazarlık görüşmesi de yapabilecek. Komisyon pazarlığın birlikte yapılmasını uygun bulmazsa ortak pazarlık görüşmesi olmayacak. Pazarlık görüşmelerinde esas olarak görüşülecek konular ile usul ve esasları da yine komisyon belirleyecek. Komisyon, ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında gerekli görürse yeni esaslar da belirleyebilecek. Bu yeni esasların rekabeti bozmayacak şekilde olacağı ve teklif sahiplerine eşit uygulanacağı da belirtildi.

“Pazarlık usulüyle satacağı ortaya çıktı"

Bütün bu ihale sürecinin ardından eğer komisyon üyeleri gerekli görürse, tek tek ya da toplu pazarlık şeklinde yürüyen ihale ‘açık artırma' yöntemine dönüştürülecek. Bu sayede firmalar açık artırma ihalesinde rakiplerinin teklifini görüp, daha yüksek teklif verebilecekler. Ancak komisyon açık artırmaya gerekli görmezse ihale pazarlık yöntemiyle sonuçlandırılacak. Komisyon ihaleleri ister tamamen kamuoyuna kapalı ortamda isterse de kamuoyuna açık şekilde yapabilecek. Teklif sahipleriyle yapılacak görüşmeler tutanağa bağlanacak ve tutanaklar görüşmelere katılan firmalara da imzalatılacak Hükümetin, özelleştirilmesine karar verdiği 14 şeker fabrikasını herkesin gözü önünde açık ihale yöntemiyle değil, kapalı kapılar ardında yapılacak “pazarlık” usulüyle satacağı ortaya çıktı.

Bor Şeker Fabrikası'nda düzenlenen mitinge CHP'li milletvekilleri, İYİ Parti ile Saadet Partisi yöneticileri ve işçiler katıldılar.

"Satış kimsenin lehine değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının satışının kimsenin lehine olmadığını söyledi.

14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına karşı Niğde'de Bor Şeker Fabrikası önünde düzenlenen mitingde konuşan Veli Ağbaba, “Zarar eden, enflasyonu yükselten şeker fabrikaları değildir. Bu satış kimsenin lehine değil. Şeker demek Niğde demek, vatan demek. Kendi vatanımız gibi sahip çıkacağız. Vatan ne ise şeker de odur. Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz” dedi.