SÖZ VERİYORUM, NE BEN, NE ÇOCUKLARIM ZENGİN OLACAK!





T24 – CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladıktan sonra Deniz Baykal'ı tekrar göreve çağıran MYK dışında örgütün desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk seçimde yüzde 40 oy almayı hedeflediğini, ilk icratının da yoksulluğu ve işsizliği en aza gindirmek olacağını açıkladı. “Ben havuzlu villalarda oturmayacağım, nerede oturuyorsam Başbakan olunca da orada oturacağım” diyen Kılıçdaroğlu, “Ne ben, ne çocuklarım zengileşecek. Bu konuda halkıma söz veriyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin lider partisi mi olduğu sorusuna, “Yorum yapmak istemiyorum” karşılığını vererek Deniz Baykal yönetimini demokratik bulmadığı mesajını verdi.





Kılıçdaroğlu, il başkanlarının desteğinden sonra yaptığı ilk açıklamada, CHP Genel Başkanı seçilirse neler yapacağını anlattı.









'Eşim duyunca suratı asıldı'









NTV'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, pazartesi sabahı genel başkanlığa adaylığını koyacağını söyleyince eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği tavrı “Sadece suratı asıldı. Zaten siyasete girmemi pek istemiyordu” diye açıkladı.





“Siyasi yaşamında bu noktaya geleceğini hiç hayal etmediğini” belirten Kılıçdaroğlu, seçilirse ilk hedefi ve ilk icraatının ne olacağı sorusuna özetle şu yanıtı verdi:





“İlk seçimde yüzde 40 oy almayı hedefliyoruz. İlk icraatım da yoksulluğu minimize etmek, işsizliği gidermek olacak. Artık bu ülkede yatağa aç giren çocuklar olmasını istemiyoruz. Özgür, hayatı sorgulayan, işsizliğin en aza indirgendiği, refahın belli ellerde toplanmadığı bir ülke istiyoruz, bunun için çalışacağız. Halkla aramızda sıcak ve samimi bir ilişki kurulacağına inanıyorum. İşsizlerin ve yoksulların sorunlarına çözüm arayacağız. Halka güven vermek ve karşılığını almak siyasetimin temeli olacak."









'Baykal görüşmek istemese de zorlayacağım'









CHP'de hiç ayrılma olacağını düşünmediğini belirten Kılıçdaroğlu “Sayın Baykal'la her zaman görüşeceğim. Baykal öngörüleri, düşünceleri olan bir siyaset adamı. Onun öngörülerinden yararlanmak görevimin ötesinde bir zorunluluktur. Kabul etmese bile kendisiyle görüşmek için zorlayacağım. Deneyimi benim deneyimimden çok daha fazla" dedi.









'Bütün solcu ve demokratlardan destek bekliyorum'









“Bütün solculardan, bütün demokratlardan, yaşamdan umudu azalmış bütün insanlardan destek istiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, kendisi için yapılan “Gandi” benzetmesine ilişkin olarak, "Ona benzemek bana onur verir" dedi.









'Söz veriyorum; ne ben, ne çocuklarım zenginleşecek'









Siyasetteki kişisel çıkar geleneğine de gönderme yapan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:









“Ben büyük, havuzlu villalarda oturmayacağım. Nerede oturuyorsam, Başbakan olduğumda da orada oturacağım. Ne ben zenginleşeceğim, ne çocuklarım zenginleşecek; bunun için halkıma söz veriyorum. Her zaman halka hesap vereceğim, söz veriyorum.”









'CHP lider partisi olmayacak'









“CHP bir lider partisi olmayacak” diyen Kılıçdaroğlu, “Daha önce öyle miydi” sorusuna, “O konuda bir yorum yapmak istemiyorum” karşılığını vererek Deniz Baykal yönetiminin demokratik olmadığı mesajını verdi.



