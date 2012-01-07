Söz verip, Van'a bağış yapmayanlar deşifre edilecek!

T24 -

Hâlâ çadırda kalıyorlar



'Yardım yapmama amcam izin vermedi'

'3 milyon bağışlayan sarhoşmuş'



Bağış yapmayanlar deşifre edilecek!



Tarihler 24 Ekim'i gösterdiğinde, Van'dan gelen haberle tüm Türkiye yıkıldı. 7.2'lik sarsıntı, 650'den fazla can aldı, binlerce insan evsiz kaldı. O dakikadan sonra da ülkenin dört bir yanından TIR'lar dolusu yardımlar, Van'a akmaya başladı. Depremden 2 gün sonra ise televizyon kanalları kolları sıvayarak iki büyük yardım programı düzenledi.7'sinden 70'ine milyonlarca kişi ekran başına kilitlendi. Kimi, depremzedelere milyon dolarlar bağışladı, kimi de SMS atarak kendi kesesine göre yardım yaptı. "Van İçin Tek Yürek" programında 62 milyon TL, "Kardeşlik Zamanı" programında ise 65 milyon TL bağışta bulunulacağı vaat edildi.Toplam 127 milyon TL'lik yardımın, 77 milyon TL'si ayni (konut, okul, sağlık ocağı vb.), 50 milyon TL'si ise nakdi yardım olarak açıklandı. Programların ertesi günü, TV yetkilileri, yardım vaat edenleri tek tek arayıp para toplamaya başladı.Takvim gazetesinin haberine göre, programdan 5 gün sonra yardımların sadece 3'te biri toplanmıştı. Aradan geçen 3 ayda da değişen bir şey olmadı. Bugüne kadar nakdi yardımların sadece 33.5 milyon lirası toplanabildi. 16.5 milyon TL'lik yardım ise sözde kaldı. 77 milyon TL'lik ayni yardımların da akıbeti anlaşılamadı!Depremzedelere yardım vaadinde bulunup gerçekleştirmeyen bir diğer kişi ise büyük bir inşaat firmasının patronunun yeğeni çıktı. Yeğen, canlı yayında, 1.2 milyon dolar bağışlayacağını söyledi. Ama yetkililer kendisini arayınca, "Amcam yardımda bulunmama izin vermedi" diye savunmaya geçti.16.5 milyon TL'lik ödenmeyen nakdi yardımlarda en çok dikkat çeken isim Ş. Ö. oldu. Canlı yayına katılan Ö., 3 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı. Ancak tek kuruş bağışlamadı! TV yetkililerinin ulaştığı Ö., "Kusura bakmayın. Sarhoştum, ne söylediğimi hatırlamıyorum" dedi.Sabah gazetesinin haberine göre ise Kızılay ve Başbakanlık yardım sözü verip de ödeme yapmayanlara bir ay daha süre verdi. Bu süre içinde de verilen sözler yerine getirilmezse ilgili kurumlar, bu isimleri kamuoyuyla paylaşacak. Başbakanlık Afet Koordinasyon Merkezi'nin hedefinde 50 milyar liranın üzerindeki yardımlar var. Verilen sözlerin takibi kapsamında ilgili kişileri tek tek arıyor. Kurumun hedefinde ise öncelikle büyük vaatler var. Bu kapsamda verilen en büyük sözler arasında yer alan bir inşaat firmasının 500 konutluk sözü de mercek altına alındı.