Söz teknik adamlarda

Teknik adamlar haftasonu oynanan maçların ardından takımlarını nasıl değerlendirdiler?





Luis Aragones / Fenerbahçe



Aragones, ilk yarı çok uzun ve direkt oynamaya çalıştıklarını ifade ederek, ''İlk yarı takımın üzerinde baskı varmış gibi oynadık, gergindik. İlk yarıdaki oyundan memnun değilim'' dedi. İkinci yarı daha iyi oynadıklarını kaydeden İspanyol çalıştırıcı, ''İkinci yarıda topa daha çok sahip olan, daha fazla pas yapan, Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oynayan bir takım vardı. 2 tane de gol geldi. İkinci yarıdaki oyundan çok memnum'' diye konuştu.



Lige çok büyük sakatlıklarla başladıklarını anlatan Luis Aragones, Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyununun kendisini istediği oyuna yaklaştığını vurgulayarak, ''Dünyanın önemli takımları da 4-5 sakat oyuncusu varsa tabii ki zordur bir yerlere gelebilmek. İkinci yarıda benim istediğim oyuna yaklaştı takım. Topa sahip olduk, kaleye kolay bir şekilde gideceğimizi gösterdik. Bu da benim için çok önemli bir göstergedir'' ifadesini kullandı.





Ersun Yanal / Trabzonspor



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahada iki farklı Trabzonspor izlettirdiklerini, ilk yarıda özellikle iyi savunma yapan, takımın hücum gücünü kontrol eden bir görüntü ortaya koyduklarını kaydetti.



Yanal, ''İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle ofansif olarak daha farklı bir kimlik ortaya koyduk. Kazanan bir takımız ve kazandıkça kendimize güvenimiz gelecek. Kazanmamız bizim için çok önemliydi. İyi savunma yapıyoruz ancak ofansif yönümüzü artırmak ve daha kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Takım savunmasını sonuca ulaştırmamız gerekiyor. Trabzonspor'u hedeflerine taşımak istiyoruz. Denizlispor diri bir takım, bu maçta mücadelesini son dakikaya kadar ortaya koydu'' şeklinde konuştu.



Ertuğrul Sağlam / Beşiktaş



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, geçen hafta yitirdikleri liderliği, Gaziantepspor'u yenerek yeniden ele geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Ertuğrul Sağlam, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, şampiyonluk yarışında tüm rakiplerinin kazandığı haftada kendilerinin de galip gelmek istediğini ifade ederek, ''Karşımızda çok iyi bir kadroya sahip ve lige iyi başlamış, formunun zirvesinde bir takım vardı. Dolayısıyla bu maçın zor olacağını biliyorduk. Maçın geneline baktığımız zaman, oyunun dengede gittiğini söyleyebiliriz. Ne zamanki 10 kişi kaldılar oyun üstünlüğü bize geçti. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Maç 3-0 bitti ama daha farklı olabilirdi'' şeklinde konuştu.



''Geçen hafta yitirdiğimiz liderliği yeniden ele geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz'' diyen Sağlam, 5. resmi maçlarında da gol yemediklerini, bunun da takım savunmasında ne denli yol katettiklerini gösterdiğini bildirdi.



Michael Skibbe / Galatasaray



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, 4-1 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Nonda'nın durumunun iyi olduğunu, rakibiyle girdiği mücadelede gelen krampon darbesiyle ayağında açılan yaraya dikiş atıldığını bildirdi.



Skibbe, Nonda'nın, gelecek hafta yapılacak Konyaspor maçına dek iyileşeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.



Kocaelispor maçı hakkında da görüş bildiren Skibbe, ''Maçın tamamında biz etkiliydik. 1-0 yenik duruma düşmemize karşın 90 dakika boyunca maçın kontrolü elimizdeydi. Bu kontrolü gol paslarıyla 4-1'e getirdik. Maçtan çok memnun kaldım, bundan sonra çok daha iyi olacağız. Şöyle düşünüyorum ki, buradaki maç Bellizona maçıyla aynıydı. Orada da aynı performansı gösterdik. Bu maçta Kocaelispor'un atakları oldu, rakibimiz gol bulabilirdi, maç 4-3 bitebilir hatta kaybedebilirdik de ama sonuç olarak biz iyi oynuyoruz. UEFA Kupası maçında bunu gösterdik" şeklinde konuştu.



Nurullah Sağlam / Gaziantepspor



Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam ise Beşiktaş karşısında eksik kalmalarının kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi.



İstanbul'a çok daha farklı bir mücadele izlettirme düşüncesi içinde geldiklerini belirten Sağlam, ''Seyir zevki iyi oldu ama daha iyisini seyrettirmek istiyoruz. 2 maçtır oyunu eksik tamamlıyoruz. Beşiktaş gibi ayağa oynayan bir takıma karşı eksik kalmak bizi sıkıntıya soktu. Puan almak için rakibin üzerine gittik ama olmadı'' dedi.



Mesut Bakkal / Gençlerbirliği



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, düşük tempoda geçen maçta puan almaları gerektiğini belirterek, ''Bugün kazanacak bir oyun oynamadık'' dedi.



Bakkal, ilk yarıda dengeli giden bir oyun olduğunu vurgulayarak, ''İlk yarıda Fenerbahçe de iyi değildi, ancak son dakikada bir gol yedik. İkinci devrenin başında da 10 kişi kaldık. Pozisyon olmadan 3 gol yedik. Bizim buradan puan almamız gerekiyordu, ama olmadı'' diye konuştu. Maçın çok zevksiz geçtiğini savunan Bakkal, karşılaşmadan keyif almadığını sözlerine ekledi.



Rıza Çalımbay / Eskişehirspor



Kendi sahasında ligin güçlü takımlarından Sivasspor ile iki kez öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, galip gelmek için maçın sonuna kadar mücadele ettiklerini, ancak çok basit goller yediklerini söyledi.



Çalımbay, maçın ardından yaptığı açıklamada, galip gelmek için maçın sonuna kadar mücadele ettiklerini belirterek, takımının oyunundan ve mücadelesinden memnun olduğunu kaydetti. Son pasları ve girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden Çalımbay, ''Çok basit goller yedik. Sivasspor, ikinci yarıda üç forvetle bütün riskleri aldı. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Son pas ve vuruşlardaki zaaflarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Oynadığımız oyunu skora yansıtırsak iyi olacak. Takımda yıllardan sonra ilk defa Süper Lig'de oynamanın heyecanı var. Bunu ilerleyen zamanlarda gidereceğiz'' dedi.





Bülent Uygun / Sivasspor



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da çok çekişmeli bir maç yaptıklarını belirterek, Eskişehirspor maçının zorlu geçeceğini bildiklerini kaydetti.



Eskişehirspor takımının potansiyelinin ve taraftar desteğinin olmasından dolayı maçın zorlu geçeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Uygun, ''Eskişehirspor'un da şiddetle puana ihtiyacı vardı. O tarz bir taktik uygulamaya çalıştık. Çok erken yediğimiz gol oyun düzenimizi bozdu. Attığımız golle birlikte tekrar dengeleri sağladık. Daha sonra Eskişehirspor bir penaltı kazandı. Bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmayacağım. Galip gelmek istiyorduk. Rakibimizin durumundan ziyade, oynadığımız futboldan zevk almak ve kazanan taraf olmak istiyorduk. Zor bir deplasmandan puan aldığımız için oyuncularımdan gurur duyuyorum'' dedi.





Hakan Kutlu / Ankaragücü



Kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kalan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu, oyundan memnun olduğunu, kazanmaları gereken bir maçı berabere tamamladıklarını söyledi.



Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor karşısında iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu savunarak, ''kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı'' dedi.





Abdullah Avcı / İstanbul Büyükşehir Belediyespor



İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yaptığı kısa açıklamada, karşılaşma boyunca rakibe sadece rakibe 3-4 pozisyon verdiklerini belirterek, ''Kazanmak için her şeyi yaptık. Ama sonuçta deplasmandan 1 puanla dönüyoruz'' ifadesini kullandı.





Samet Aybaba / Bursaspor



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da Kaysesrispor'un, ligin en iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, ''Zor maç olacağı belliydi. Sağnak yağmur da sahayı ağırlaştırdı, futbol oynamayı biraz zorlaştırdı. Oyuncularımı gönülden kutluyorum. İnanılmaz mücadele verdiler. Futbol bu, sahada iyi mücadele edeceksiniz, daha çok isteyeceksiniz ve o zaman herşey sizin yanınızda olur. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar ve kazanmasını bildik. Bu maç bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet, bizim nerelerde olacağımız hakkında karar vermemiz açısından çok önemliydi'' diye konuştu.



Aybaba, bir soru üzerine, ''Sistemimiz de bu, ideal 11'imiz de buna yakın. Sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar bunu değiştirecek. Ama büyük bir değişiklik olmazsa, sistem olarak sahada bunu oynayacağız'' dedi.



Tolunay Kafkas / Kayserispor



Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise maçın ilk yarısında iki takımın da isteneni veremediğini ama ikinci yarıda iki takımın da atak oynayarak, iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.



''Maalesef Paris Saint Germain (PSG) maçının şokunu üzerimizden atamadık'' diyen Kafkas, bu nedenle Bursaspor karşısında 3 puan yitirdiklerini bildirdi.Kafkas, önlerindeki kupa maçına hazırlanacaklarını dile getirerek, Bursaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.





Aykut Kocaman / Ankaraspor



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mavi-beyazlı takımın kendisiyle birlikte bugüne kadarki en farklı skorunu aldığını söyledi.



Aykut Kocaman, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ilk yarıda herşeyin doğru gittiğini belirterek, ''Maça golle başladık. İlk 20 dakika içinde 3. golü de yakaladık. Oturmuş, kuvvetli bir takım karşısında kolay bir skor değil. İkinci yarıda atakları savuşturmamız iyiydi. Benim açımdan değerlendirmek gerekirse Hacettepe gücünü ikinci yarıda gösterdi. Maça tutunma isteği oyunu onların lehine çevirdi. Gol yemeden bitirmek güzeldi'' diye konuştu.



Osman Özdemir / Hacettepespor



Hacettepe Teknik Direktörü Osman Özdemir, ligin 4. haftasında Ankaraspor karşısında farklı skorlu bir yenilgi aldıklarını dile getirerek, ''Geçen hafta kazandığımız Fenerbahçe maçından sonra bu karşılaşmayı da alarak istikrarlı bir çıkış yakalamak istiyorduk. Malesef bunu yapamadık. Bize yakışmayan bir sonuç'' dedi.



İlk yarının kendileri için sürpriz bir biçimde geliştiğini anlatan Özdemir, ''Bireysel hatalardan yediğimiz ilk 2 gol bizi çökertti. Arkasından yediğimiz 3. ve 4. goller de bunun tuzu biberi oldu. Umarım bundan sonra yapmayız. İkinci yarı daha farklı oldu. 4 golden sonra toparlamamız zordu. Ancak oyun disiplininden kopmamamız sevindiriciydi'' değerlendirmesini yaptı.



Joseph Jarabinsky / Antalyaspor



Turkcell Süper Lig'de Konyaspor’a 1-0 yenilen Antalyaspor'da, teknik direktör Joseph Jarabinsky, ''Ceza maçımızdı, bu maçta tam anlamıyla cezalandırıldık'' diye konuştu.



Karşılaşmada iyi oynamadıklarını ve ofansif olarak yeterli bir futbol sergileyemediklerini anlatan Jarabinski, ''Sonucunda az sayıda şans yakalayabildik'' dedi. Jarabinsky, bir soru üzerine, takımında herhangi bir yorgunluk sorunu olmadığını kaydetti.



Nevzat Dinçsbudak / Konyaspor



Konyaspor antrenörü Nevzat Dinçsbudak ise karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için memnun olduklarını söyledi.



Nevzat Dinçbudak, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, kendileri için Antalyaspor maçının zor olacağını bildiklerini, hafta içinde teknik direktör Raşit Çetiner'in görevden ayrılmasının ardından takımı bu maça kendisinin hazırladığını hatırlattı.



Rakiplerinin cezası nedeniyle maçın Adana'da yapılmasının kendileri için bir avantaj olduğunu belirten Dinçbudak, ''Maçın özellikle ikinci yarısında çok iyi mücadele ettik. Bizim için önemli olan 3 puandı, bunu aldığımız için de memnunum'' dedi.





Engin İpekoğlu / Kocaelispor



Kocaelispor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu da son 15 dakikaya dek iyi oynadıklarını, yapılan bazı savunma hatalardan dolayı farklı skorlu yenilgiyle sahadan ayrıldıklarını söyledi.

İpekoğlu, ''Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama sayın Dereli 'bu yenilginin hazırlayıcısı oldu' diye düşünüyorum. Yediğimiz ilk golde kaleciye bir müdahale var. Anadolu takımlarına karşı normal maç yöneten hakem göremeyecek miyiz? Anadolu takımları olarak kurbanlık koyun gibiyiz. Sadece gol değil gol dışında da verdiği kararlar yanlıştı'' dedi.





Ali Yalçın / Denizlispor



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, maçtan sonra yaptığı açıklamada, çok güzel bir karşılaşma izlettirdiklerini belirterek, Trabzonspor'un klas futbolculardan kurulu bir şampiyon adayı olduğunu, mütevazı kadrolarıyla iyi mücadele ettiklerini söyledi.



Trabzonspor'un oyun alanlarını tıkadıklarını ve hızlı hücumlarla sonuca ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Yalçın, ''Oyuna 4 forvetle başladık. Oyunu güzelleştirmek için elimizden geleni yaptık. Ama hakem Özgüç Türkalp'i geçemedik. Yüzde yüz bir penaltımızı vermedi ve arkadaşımıza sarı kart gösterdi. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında hakem hataları yaşadık. Genç, güzel bir kadromuz var ama bu maçta talihsiz bir gol yedik. Futbolcularımdan umutluyum. Takımım lige renk ve heyecan katmaya devam edecektir'' dedi.



