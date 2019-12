Söz teknik adamlarda!..

Turkcell Süper Lig'in 7. haftasından beraberlik çıkmazken, 5 takım deplasmandakazandı. Galatasaray sahasında Trabzonspor'u yenerken sıkıntılı Fenerbahçe ve Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'ı da puan kaybı yaşamadı... Oldukça çekişmeli geçen maçların ardından teknik adamlar takımlarını şu şekilde değerlendirdi...





Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe



Skibbe, maç içinde tempo ve pas yüzdesi olarak artış gösterebildiklerini anlatarak, ''15. dakikadan itibaren maç sonuna kadar hep pozisyon bulmaya çalıştık ve bulduk. Oyunun hakimi biz olduk. Takımımızda son yaşanan gelişmelerden sonra oyuncularımın böyle reaksiyon göstermesine çok sevindim. Ligde ilk 3'e yaklaştığımız için de sevinçliyim'' şeklinde konuştu.



Trabzonspor'un oyuna iyi başlamasına şaşırmadığını dile getiren Skibbe, ''Rakibimizin, bu kadar iyi bir maçlar oynayıp, buraya kadar geldiği için bu maça da iyi başlayabileceğini düşünüyordum'' derken, kaleci Tolga'nın hataları ile ilgili bir soruyu da, ''Tolga genel olarak iyi bir oyun çıkardı diyebiliriz, önemli pozisyonları da kurtardı. İlk golde suç bulmuyorum Tolga'ya, ikinci golde de iyi bir kaleciye karşı ölü topta gol bulduğumuz için memnunum'' yanıtını verdi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal



Ersun Yanal, maç iyi başladıklarını ancak umulmadık bir gol yediklerini ifade ederek, ''Orta şut karışımı bir şuttan gol yedik, daha sonra da Konyaspor maçındaki pozisyona benzer bir durumda ikinci golü yedik. Bundan sonra da istatistikler tersine çevrildi. Oyun üstünlüğünü rakibimize verdik'' dedi.



Son vuruşlardaki beceriksizlikten yakınan Yanal, ''Özellikle yakaladığımız pozisyonlarda son vuruşlarda becerimizi kullanamadık, üretimde problemler yaşadık'' ifadesini kullandı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli



Mustafa Denizli Gençlerbirliği karşısında alınan 3 puanının önemine değinerek, ''Bütün başlangıçlar heyecanlı ve zordur'' dedi. Denizli, 3-1 yendikleri maç sonrasında, yeni maratona özellikle Ankara'da Gençlerbirliği ile başlamanın daha da zor olduğunu vurgulayarak, ''Çünkü Gençlerbirliği uzun yıllardır bu ligde yer alıyor ve tecrübeli bir takım. Bu takımla özellikle deplasmanda oynamak işimizi zorlaştırdı. Bizim açımızdan maçın başka bir zorluğu da az zamanımızın olmasıydı. Bu kadar sürede büyük değişiklikler yapamazdık, biz de detaylarda değişiklikler yapabildik. Özellikle oyunun belirgin dönemlerinde top kayıpları, daha fazla gol atmamızı engelledi. Her geçen hafta daha iyiye giderek, oyunumuzun üzerine ekleyerek yolumuzu çizmeliyiz. Beşiktaş doğru yoldadır ve başarı getirecek kadroya da sahiptir. Ankara deplasmanında 3 golle 3 puan önemli. Bu 3 puan, yeni başlamamız nedeniyle daha da önemli'' şeklinde konuştu.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones



Luis Aragones, Kocaelispor maçıyla ilgili değerlendirmesinde, ''İlk yarıda oyundan memnun değildim. Ama ikinci yarıya daha hızlı başladık ama istediğim oyun olmadı. İlk yarıya göre biraz daha iyiydi'' diye konuştu.



''Fenerbahçe'de başarı bekleniyor, takım baskı hissediyor mu, istifa etmeniz yönünde de baskı var mı?'' eleştirilerine Aragones, ''Benim böyle bir düşüncem yok. Benim tek istediğim çalışmak. Oyuncularımından da bu yönde beklentim var. Bu konuları hiç düşünmüyorum, düşündüğüm tek şey işimi en iyi biçimde yapmam gerektiği. İstifa konusunda yanıt vermek istemiyorum'' yanıtını verdi.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal



Mesut Bakkal, maçın başında yedikleri goller nedeniyle, oyuncularının moral motivasyonunun düştüğünü söyledi. Bakkal, ilk dakikalarda yedikleri gollerle şok olduklarını belirterek, ''20 dakikadan sonra oyunu dengeledik. Maçın başında yediğimiz goller nedeniyle oyuncularımın moral motivasyonu düştü. Oyuncularımı, 2. yarıda ortaya koydukları mücadele nedeniyle kutluyorum. Oyunu dengeledikten sonra biz de gol bulabilirdik ama olmadı'' diye konuştu.



Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas



Tolunay Kafkas, ''Hesapta olmayan bir kayıp aldık'' dedi.Kafkas, Ankaraspor maçının ardından yaptığı açıklamada, baskılı oynadıkları maçı 2-1 kaybettiklerini söyledi. İlk yarıda girdikleri bir çok gol pozisyonundan sadece birini değerlendirebildiklerini belirten Kafkas, ''Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Rakip 2 pozisyona gerip, 2 gol buldu. Hesapta olmayan bir kayıp aldık. Bunu Ankaragücü maçında telafi edeceğiz'' dedi.



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman



Aykut Kocaman da son saniyede gelen golle maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Dört maçlık bir periyod yakaladıklarını, bu periyodu sürdürmek için sahaya çıktıklarını anlatan Kocaman, ''Kayserispor, çok güçlü bir takım. Bu maçta rakibe az pozisyon vererek gol yemeden galip gelmeyi amaçlıyorduk. İlk dakikalarda gelen gol, oyunun dengesini bozdu. Ancak toparlanıp, kontrolü elimize aldık. İkinci yarı Kayserispor'un baskılı oyun oynayacağını tahmin ediyorduk. Saidou'nun oyundan atılmasıyla rahatladık. İyi bir grafiğimiz var. Bunu daha da ileri götürmek istiyoruz'' diye konuştu.





Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun



Ankaragücü'nü 3-0 yenen Sivasspor'da, teknik direktör Bülent Uygun, futbolcularının gösterdiği performansın kendisini mutlu ettiğini söyledi.Uygun, maçın ardından yaptığı açıklamada, öncelikle gerek kendi taraftarlarına gerekse Ankaragücü taraftarlarına, maçta gösterdikleri centilmenlikten dolayı teşekkür ettiğini söyledi.



Sahada güzel bir futbol izlettirdiklerini anlatan Uygun, ''Kazanmak istiyorduk. Çünkü son hafta maalesef istediğimiz oyunu sergileyemeden mağlup olduk. Ve o yüzden de bu haftaki maçı çok önemsiyorduk'' diye konuştu.





Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam



Turkcell Süper Lig'de sahasında Konyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantepspor'da teknik direktör Nurullah Sağlam, rakip karşısında istedikleri oyunu sergilemeyince yenilginin kaçınılmaz olduğunu belirterek, ''Sistemin dışına çıktık ve kendi kendimize yenildik'' dedi.



Sağlam, geçen senenin ikinci yarısında göreve gelişinden bu yana sahalarında kaybettikleri ilk puan olduğunu, rakip Konyaspor'u galibiyetten ötürü kutladığını söyledi.



Konyaspor teknik direktörü Giray Bulak



Giray Bulak da milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiklerini, bunun takıma büyük katkı sağladığını söyledi. Turnuva maçlarına katıldıklarını, takımın gösterdiği performans ve çalışmasının bugün alınan sonuca işaret ettiğini anlatan Bulak, ''Maçın 90 dakikasında pozitif oynadık, daha çok alan kapatarak kendi bölgemizde oynamayı tercih ettik, kontrataklarla gol aradık ve başarılı olduk. Gaziantepspor taraftarı, hocası ve futbolcuları ile pozitif futbolu seven bir ekip. Aldığımız bu üç puan bize moral sağlayacak. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını kaybettik, ama mutlaka çalışmamızın karşılığını alacağımız maçlar olacaktı. Şu anda üstteki takımlarla orta seviyedeki takımlarla çok fazla uçurum yok. Eskişehirspor, Ankaraspor 3 maç kazandı yukarılara çıktı. Bursaspor, Gaziantepspor gibi takımlarda maç kaybetti. Bu sonuçlar alttan gelen takımların baskılamasına neden olacak. '' diye konuştu.





Kocaelispor Teknik Direktörü Yılmaz Vural



Yılmaz Vural maç öncesi iki takımın da sorunları olduğunun bilindiğini ifade ederek, ''Oyunun son anlarında değil de mücadele anlamında iki tarafın kazanma adına tüm imkanlarını kullanacağı bir maçtı. Bugün oyunun ilk yarısında 6-7 pozisyon bulduk, rakibimiz 2 pozisyon bulabildi. Onları oynatmadık. Birinci yarıda işler iyi gitti ve Taner'in 22. dakikada savunma hatasından derin aldığı topu gole çevirdi. Devrenin bitmesine doğru birkaç pozisyon bulduk ama gole çeviremedik. 65. dakikada golü kalemizde gördük. Sevgili Bülent Yıldırım, biz ataktayken Jestroviç'e yapılan faulü değerlendirmedi. Dönüşünde gol oldu. İkinci pozisyonda da ikinci büyük hatalardan birisi Uğur'un bir pozisyonunda yaptığı faulü değerlendirdi, ancak karşılığında sarı kart göstermedi, gösterse çift sarı karttan oyun dışında kalacaktı'' dedi.



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba



Samet Aybaba, Eskişehirspor maçıyla ilgili değerlendirmesinde, ilk yarıda rakibin baskısını aşmakta ve kendi oyun düzenlerini rakibe kabul ettirmede zorlandıklarını, bu bölümde kalelerinde 2 gol gördüklerini, 1 oyuncularının da kırmızı kartla oyun dışı kaldığını bildirdi.



İkinci yarıda 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Aybaba, ''İlk yarıda inanılmaz kötü oynadık. İkinci yarıda ise 10 kişiye rağmen tam tersi bir kimliğe büründük. İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen mükemmel oynadık. Sercan, yakaladığı gol pozisyonlarının birini değerlendirse sonuç daha farklı olabilirdi'' dedi.





Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay



Rıza Çalımbay ise futbolcularının, maçın ilk yarısında verdiği taktiği harfiyen uyguladıklarını dile getirdi.İlk 45 dakikadaki mükemmel oyunu 2 golle süslemeyi bildiklerini belirten Çalımbay, ''İkinci yarıda ise gereksiz yere panikledik. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen biz kapandık. Normalde çok rahat kazanmamız gereken bir maçı zora soktuk. Bunu da tecrübe eksikliğine bağlıyorum. Çünkü kadromuzda ilk kez Turkcell Süper Lig'de oynayan futbolcular var. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Türkiye'nin en iyi takımlarından birini hem de Bursa'da yenmek önemli bir başarı'' dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı



Turkcell Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-1 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Avcı, ligin ilk 6 haftasının kendileri için sıkıntılı geçtiğini ifade ederek, ''Antalyaspor karşısında bireysel hatadan yediğimiz golle geriye düştük. Ancak sahada kazanmak isteyen bir İstanbul Büyükşehir Belediyespor vardı. 90. dakikada kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum'' dedi.





Antalyaspor Teknik Direktörü Josef Jarabinsky



Josef Jarabinsky, birçok maçları gibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını da son dakikada yedikleri golle kaybettiklerini söyledi. Jarabinsky, ilk yarıda 2. golü bulacak pozisyonlar yakaladıklarını kaydederek, ''İlk yarı 2. golü bulmak için daha fazla şans yakaladık, fakat bunları değerlendiremedik. İlk yarının sonunda penaltıdan bir gol yedik, rakibimize hediye gibi oldu. Son dakikalarda şanssız bir gol yedik ve maçı kaybettik. 4 oyuncumuzun önünde bir oyuncu vardı, boşluk bıraktık, gol atmasına izin verdik. Birçok maçımız gibi bu maçı da son dakikada kaybettik'' şeklinde konuştu.



Hacettepe Teknik Direktörü Osman Özdemir



Osman Özdemir, ''OFTAŞ olarak geçen sene ortaya koyduğumuz performansı, bu sene de Hacettepe olarak sergilemeye başladık'' dedi. Özdemir, geride kalan 7 haftada 2. galibiyetlerini aldıklarını hatırlatarak, ''Ama 6 haftadır yükselen bir performans sergiliyorduk. OFTAŞ ismi ile geçen sene ortaya koyduğumuz performansı, bu sene de Hacettepe olarak sergilemeye başladık. Ama sonuçlar konusunda sabırsız davranıyoruz. Bugünü değil yarını da düşünüyoruz. Bunun için zaman, sabır ve hoşgörü gerekli'' dedi.



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın



Ali Yalçın iki takımın da birbirine yakın takımlar olduğunun altını çizerek,''Bu nedenle iyi mücadele oldu. Her iki takımın futbolcularını da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Hacettepe, bizden biraz daha fazla istedi ve galip geldi'' dedi.