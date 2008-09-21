Söz savunmanın

Bellinzona maçında 3 gole engel olamayan Galatasaray defansının iki yıldızı Servet ile Meira eleştirilere yanıt verdiler, “Orta saha ve forvetteki arkadaşlarımız bize yardım etmiyor” dediler





Galatasaray’da, UEFA Kupası’nda zayıf İsviçre ekibi Bellinzona’dan yenilen 3 gol yüzünden eleştirilere hedef olan savunma oyuncuları kendilerini savunarak topu orta saha ve forvet oyuncularına attılar.



Portekiz Milli Takımı’nın stoperlerinden Meira ile Milli Takımımız’ın başarılı oyuncusu Servet, Bellinzona karşısında yenilen gollerde kendileri kadar orta saha ve forvet oyuncularının da suçu olduğunu belirterek, “Kimse bize yardım etmiyor” diye dert yandılar.



Maçtan sonra konuyla ilgili düşüncelerini basınla paylaşan ikilinin dün Florya’daki toplantıda da görüşlerini dile getirdiği öğrenildi. Meira, “Takım halinde ofansı yaptığımız kadar defansı da becerebilmeliyiz. Ama bunun için önce forvet oyuncularının geriye dönmeleri ve rakibi kovalamaları lazım” dedi.



Servet ise Meira’ya destek vererek, “Rakip forvetin iyi karşılanmaması yüzünden sıkıntı çekiyoruz. Herkesin birbirine yardım etmesi lazım. Forvetlerin ofans özellikleri iyi ama kimse savunmasına gelerek yardım etmiyor” sözleriyle arkadaşlarına çıkıştığı kaydedildi.