T24 LogoT24 Logo
Spor

Söz savunmanın

Bellinzona maçında 3 gole engel olamayan Galatasaray defansının iki yıldızı Servet ile Meira eleştirilere yanıt verdiler, “Orta saha ve forvetteki arkadaşlarımız bize yardım etmiyor&

21 Eylül 2008 03:00

Bellinzona maçında 3 gole engel olamayan Galatasaray defansının iki yıldızı Servet ile Meira eleştirilere yanıt verdiler, “Orta saha ve forvetteki arkadaşlarımız bize yardım etmiyor” dediler


Galatasaray’da, UEFA Kupası’nda zayıf İsviçre ekibi Bellinzona’dan yenilen 3 gol yüzünden eleştirilere hedef olan savunma oyuncuları kendilerini savunarak topu orta saha ve forvet oyuncularına attılar.

Portekiz Milli Takımı’nın stoperlerinden Meira ile Milli Takımımız’ın başarılı oyuncusu Servet, Bellinzona karşısında yenilen gollerde kendileri kadar orta saha ve forvet oyuncularının da suçu olduğunu belirterek, “Kimse bize yardım etmiyor” diye dert yandılar.

Maçtan sonra konuyla ilgili düşüncelerini basınla paylaşan ikilinin dün Florya’daki toplantıda da görüşlerini dile getirdiği öğrenildi. Meira, “Takım halinde ofansı yaptığımız kadar defansı da becerebilmeliyiz. Ama bunun için önce forvet oyuncularının geriye dönmeleri ve rakibi kovalamaları lazım” dedi.

Servet ise Meira’ya destek vererek, “Rakip forvetin iyi karşılanmaması yüzünden sıkıntı çekiyoruz. Herkesin birbirine yardım etmesi lazım. Forvetlerin ofans özellikleri iyi ama kimse savunmasına gelerek yardım etmiyor” sözleriyle arkadaşlarına çıkıştığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24