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Dünya
Deutsche Welle

Söz düellosu tartışmaya döndü

ABD Demokrat Parti başkan adayları Sanders ile Clinton arasındaki hararetli seçim düellosu karşılıklı suçlamalarla geçti. İki rakibin karşılıklı suçlamalarında sesler yükseldi.

15 Nisan 2016 13:39


Amerikan Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için yarışan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile partili rakibi Bernie Sanders arasında hararetli söz düellosu cereyan etti. New York'un Brooklyn bölgesindeki oturumun yöneticisi, “Birbirinize böyle bağırırsanız, seyirciler sizi anlamaz” diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Oturumda asgari ücret ve silah yasaları tartışılmaktaydı.

Sanders, Clinton'ı Irak savaşını ve ‘feci' olarak tanımladığı ticaret anlaşmasını desteklemekle suçladı. Bernie Sanders aynı zamanda Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını ‘Wall Street'ten aldığı milyonlarla finanse ettiğini söyledi. Sanders Clinton'un, ‘ihtiyaç duydukları muhakeme yeteneğinden mahrum olduğunu' belirtti.

Siyasi tecrübesini öne süren Hillary Clinton ise, “New Yorklular beni iki kez senatörlüğe seçtiler. Başkan Barack Obama, muhakeme gücüme güvendiği için beni dışişleri bakanı yaptı”, dedi. Clinton rakibinin kısa süre önce verdiği mülakatta, öne çıkardığı, bankaların gücünün kırılması ve dış politika hedefleri hakkındaki soruları yanıtlayamadığını söyledi.

Şimdiye kadar yapılan önseçimlerde Clinton bin 790, Sanders ise bin 113 delege oyu kazandı. 74 yaşındaki Vermont Senatörü Sanders son sekiz önseçimin yedisinden galip çıktı. Salı günü yapılacak olan New York'taki önseçim oylamasında 247 delege oyu dağıtılacak.

Önseçimlerin Haziran ayında tamamlanmasından sonra partilerin başkan adayları temmuz ayındaki genel kongrede belirlenecek. Cumhuriyetçi Parti'nin adaylık yarışını milyarder işadamı Donald Trump önde götürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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