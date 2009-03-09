'Söz bitti, artık rakamlar konuşuyor'

2009 yılı ocak ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Küçük, 2009 yılının ilk ayında sanayi üretiminin yüzde 21,3 imalat sanayi üretiminin de yüzde 24,2 oranında düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:"Artık, sözün bittiği noktadayız, rakamlar konuşuyor. Bu rakamlar, yaşanan krizin ciddiyetini ve derinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye ekonomisinin kalbi sanayi sektörüdür ve ne yazık ki küresel kriz, Türkiye'yi kalbinden vurmuştur."Küçük, üretimdeki düşüşün sadece sanayi sektörünün sorunu olmadığını vurgulayarak, sanayideki çöküşün, kısa süre içinde ekonominin diğer alanlarını da olumsuz etkileyeceğini ifade etti.Türkiye'nin şimdiye kadar önlem almakta geç kaldığını ileri süren Küçük, "Önlem almakta geciktikçe, ödenen bedel artmaktadır. Önümüzdeki süreçte, bedelin ödenemez hale geldiğini yaşayarak görmek istemiyoruz. Hükümet ve ekonomi yönetiminin bir an önce durumun ciddiyeti ve vahametine uygun politikalar üretmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.