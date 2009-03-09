T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Söz bitti, artık rakamlar konuşuyor'

İSO Başkanı Küçük: "Önlem almakta gecikildikçe, ödenen bedel artıyor, hükümet bir an önce durumun ciddiyetine uygun politikalar üretmeli."

09 Mart 2009 02:00

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, ekonomide önlem almakta gecikildikçe, ödenen bedelin arttığını savunarak, hükümet ve ekonomi yönetiminin bir an önce durumun ciddiyeti ve vahametine uygun politikalar üretmesi gerektiğini belirtti. 

Sanayi üretiminde rekor düşüş

2009 yılı ocak ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Küçük, 2009 yılının ilk ayında sanayi üretiminin yüzde 21,3 imalat sanayi üretiminin de yüzde 24,2 oranında düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artık, sözün bittiği noktadayız, rakamlar konuşuyor. Bu rakamlar, yaşanan krizin ciddiyetini ve derinliğini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye ekonomisinin kalbi sanayi sektörüdür ve ne yazık ki küresel kriz, Türkiye'yi kalbinden vurmuştur."

Küçük, üretimdeki düşüşün sadece sanayi sektörünün sorunu olmadığını vurgulayarak, sanayideki çöküşün, kısa süre içinde ekonominin diğer alanlarını da olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin şimdiye kadar önlem almakta geç kaldığını ileri süren Küçük, "Önlem almakta geciktikçe, ödenen bedel artmaktadır. Önümüzdeki süreçte, bedelin ödenemez hale geldiğini yaşayarak görmek istemiyoruz. Hükümet ve ekonomi yönetiminin bir an önce durumun ciddiyeti ve vahametine uygun politikalar üretmesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24