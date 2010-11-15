-SOYUZ'A AGİT AYARI ASTANA (A.A)- 15.11.2010 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Astana Zirvesi, Soyuz TMA-19 uzay aracının Dünya'ya erken dönmesine neden oldu. Kazakistan Ulusal Uzay Ajansı (Kazkosmos) tarafından yapılan açıklamada, daha önce 30 Kasımda Dünya'ya dönmesi planlanan Soyuz TMA-19 uzay aracının uçuş programında değişiklik yapıldığı ve dönüş tarihinin 26 Kasıma çekildiği bildirildi. Soyuz TMA-19'un Dünya'ya dönüş tarihinin erkene alınmasına, kasım ayının sonunda Kazakistan hava sahasının güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılması gerekçe olarak gösterildi.