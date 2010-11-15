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Dünya

SOYUZ'A AGİT AYARI ASTANA (A.A)

15 Kasım 2010 19:54

-SOYUZ'A AGİT AYARI ASTANA (A.A)- 15.11.2010 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Astana Zirvesi, Soyuz TMA-19 uzay aracının Dünya'ya erken dönmesine neden oldu. Kazakistan Ulusal Uzay Ajansı (Kazkosmos) tarafından yapılan açıklamada, daha önce 30 Kasımda Dünya'ya dönmesi planlanan Soyuz TMA-19 uzay aracının uçuş programında değişiklik yapıldığı ve dönüş tarihinin 26 Kasıma çekildiği bildirildi.  Soyuz TMA-19'un Dünya'ya dönüş tarihinin erkene alınmasına, kasım ayının sonunda Kazakistan hava sahasının güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılması gerekçe olarak gösterildi. 

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