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Dünya

Soyuz uzay aracı Kazakistan'a indi MOSKOVA (A.A)

22 Kasım 2011 10:08

-Soyuz uzay aracı Kazakistan'a indi MOSKOVA (A.A) - 22.11.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) dönen üç astronotu taşıyan Rus yapımı Soyuz TMA-22 uzay aracı, Kazakistan'ın kuzeyindeki Arkalık bölgesine indi.  Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) sözcüsü Josh Byerly, Arkalık bölgesindeki dondurucu soğuğa ve kuvvetli rüzgara karşın uzay aracının başarıyla iniş yaptığını açıkladı.  UUİ'den Dünyaya yolculuğu yaklaşık 3.5 saat süren Soyuz, uzayda 167 gün geçiren NASA astronotu Michael Fossum, Rus kozmonot Sergei Volkov ve Japonya'nın JAXA Uzay Ajansından Satoshi Furukava'yı taşıyordu.  Astronotların sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün ilerleyen saatlerde helikopterle Kazakistan'ın Kostanay kentine götürülmesi bekleniyor.  Üç astronotun dönmesinin ardından UUİ'de NASA astronotu Dan Burbank ile Rus kozmonotlar Anton Shkaplerov ve Anatoly Ivanişin kaldı.  Mart ayında Dünyaya dönmesi beklenen üçlüye aralık ayında NASA'dan Don Pettit, Rus kozmonot Oleg Kononenko ve Avrupa Uzay Ajansından Andre Kuipers katılacak. 

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