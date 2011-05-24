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Dünya

SOYUZ UZAY ARACI DÜNYA'YA DÖNDÜ ALMATI (A.A)

24 Mayıs 2011 11:18

-SOYUZ UZAY ARACI DÜNYA'YA DÖNDÜ ALMATI (A.A) - 24.05.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) 6 ay süren görevini tamamlayan Soyuz uzay aracının Dünya'ya döndüğü bildirildi. Rusya'nın başkenti Moskova yakınındaki Rus Görev Kontrol Merkezi sözcüsü İrina Manşilina, UUİ komutanı Rus kozmonot Dimitriy Kondratyev ile uçuş mühendisleri ABD astronot Catherine ''Cady'' Coleman ve İtalyan astronot Paolo Nespoli'yi taşıyan Soyuz TMA-20 uzay aracının yerel saatle 08.27'de (TSİ 05.27) Kazakistan steplerine başarıyla indiğini duyurdu. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada da Soyuz aracının paraşütle gökten süzülerek inişi, ''ders kitaplarına girecek bir giriş'' olarak nitelenerek, aracın Kazakistan'ın iç kesimindeki kentlerden Jezkazgan'ın 142 kilometre güneydoğusuna güvenli bir iniş yaptığı kaydedildi. NASA TV yorumcuları, kapsülden çıkarken görülen uzay aracı mürettebatının formda gözüktüklerini belirtti. Uzay aracından ilk inen Kondratyev'in su içtiği, bir yaslanma koltuğu taşıyan Coleman'ın gülümsediği ve kapsülden ayrılan son kişinin de Nespoli olduğu gözlendi.

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