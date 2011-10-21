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Dünya

Soyuz roketi uzaya fırlatıldı KOUROU (A.A)

21 Ekim 2011 18:02

-Soyuz roketi uzaya fırlatıldı KOUROU (A.A) - 21.10.2011 - AB'ye ait ilk iki seyir sistemi uydusunu taşıyan Rus Soyuz roketi Fransız Guyanası'ndaki Kourou üssünden uzaya fırlatıldı. Galileo IOV-1 PFM ve FM2 adlı uydulardan oluşan seyir sistemi 4 saat kadar sürmesi beklenen bir görevin ardından Dünya üzerindeki yörüngesine oturtulacak. Yetkililerin Soyuz roketinin kalkışta kullandığı yakıt sisteminde kopukluğa yol açan bir arızayı ortaya çıkarmalarının ardından dün yapılması planlanan fırlatma işlemi, bugüne ertelenmişti. Galile sisteminin, yaygın olarak kullanımda olan Amerikan GPS şebekesiyle Atlantik ötesi bir rekabet başlatması bekleniyor. Kourou üssünden uzaya yollanan Soyuz roketi, ilk kez eski Sovyetler Birliği topraklarının dışındaki bir uzay üssünden uzaya fırlatılmış oldu.

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