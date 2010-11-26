-SOYUZ BAŞARIYLA İNDİ MOSKOVA (A.A) - 26.11.2010 - Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) görevli 2 ABD'li astronot ile Rus kozmonotu Dünya'ya getiren Soyuz uzay aracı Kazakistan'a başarıyla indi. Rus Görev Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, komutan Fyodor Yuriçkin ile NASA'da göre ABD'li astronotlar Douglas Wheelok ile Shanno Walker'ı taşıyan uzay aracının planlandığı gibi TSİ 06.46'da Kazakistan'a güvenli iniş yaptığı belirtildi. Kazakistan Ulusal Uzay Ajansı (Kazkosmos) tarafından dün yapılan açıklamada, daha önce 30 Kasımda Dünya'ya dönmesi planlanan Soyuz TMA-19 uzay aracının uçuş programında değişiklik yapıldığı ve dönüş tarihinin 26 Kasıma çekildiği bildirilmişti. Dönüş tarihinin erkene alınmasının gerekçesi ise ay sonunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvesine eve sahipliği yapacak olan Kazakistan'ın hava sahasının güvenlik nedeniyle uçuşlara kapatılması olarak açıklanmıştı.