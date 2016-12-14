Soyunma odasında bira içen Costa'ya destek

Chelsea'nin İspanyol forveti Diego Costa'nın West Brom ile oynanan maçın ardından soyunma odasında bira içerken görüntülenmesi hakkında teknik direktör Antonio Conte yorumda bulundu

Pazar günü West Brom ile karşılaşan Chelsea'de maç sonunda 1-0'lık galibiyeti getiren golü atan Diego Costa kişisel hesabından soyunma odasında bira içerken fotoğrafını paylaşmıştı.

Bu konu, Ada basınknda uzun süre konuşulurken konu hakkında Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte de yorumda bulundu.

"Dehidrasyon için iyi bir şey"

Conte bunun kendisi için sorun teşkil etmediğini aksine iyi bir şey olduğunu söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, "Bu aslında dehidrasyon için güzel bir şey. Maçtan sonra kola ya da bira içebilirsiniz. Yenilenme için güzel bir çözüm bu. Ama sadece bir tane... Hemen maçın ardından. 1 saat sonra değil" ifadelerini kullandı.

Dehidrasyon nedir?

Dehidrasyon, insan bedeninin ihtiyacı olan sıvıyı kaybetmesi demektir. İnsan vücudu normal fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek için suya ihtiyaç duyar. Vücut aldığı sıvı miktarından daha fazlasını kaybederse dehidrasyon ortaya çıkar.