'Soyunma odası özelim, tokat da atarım, hakaret de ederim'

Potada sıkıntılı günler geçiren Galatasaray Liv Hospital’ın, pazar günü Eskişehir Basket karşısında aldığı yenilgi sonrası ortalık karıştı. Lig sonuncusu karşısındaki kötü bir oyun sonrası 66-61’lik skorla gelen mağlubiyet, sarı kırmızılıların hocası Ergin Ataman’ı öfkelendirdi. Ataman, maçın devre arasında 19 yaşındaki oyuncu Göktürk Ural'a soyunma odasında iki tokat attı. Krize yol açan Göktürk olayını, Ergin Ataman doğrularken “Evet, o tokadı attım. Ama bu uyarma mahiyetinde hafif bir tokattı. Ayrıca ben oyuncuma soyunma odasında tokat da atarım, hakaret de ederim” sözleriyle kendini savundu.

Hürriyet'ten Tolga Yenigün'ün haberine göre, olay şöyle gelişti:

‘Otobüse bile almak istemedi’

Maddi yönden problemler yaşayan takımının, lig sonuncusu karşısında ortaya koyduğu performansı kabullenemeyen Ergin Ataman çok sinirlenmişti.

Koç, devre arası soyunma odasına girer girmez Göktürk’e doğru yöneldi. Çekişmeli karşılaşmada forma şansı bulmasına rağmen yeterince özveri göstermediği gerekçesiyle 19 yaşındaki oyuncuya sert tepki gösterip, iki tokat attı. Ataman’ın, Maric ile birlikte kadro dışı bıraktığı Göktürk’ü takım otobüsüne bile almak istemediği iddia edildi.

Tokat yiyen Göktürk ise bugün babasını da yanına alarak Basketbol Federasyonu’nun yolunu tutacak. Yaşananlardan dolayı hocası Ergin Ataman’ı şikayet edecek.

Ataman, soyunma odasının kendi adına özel olduğunu ve orada yaşananların orada kaldığını belirtip şunları söyledi:

- Burada sıkıntı şu. O gün soyunma odamızda yaşanan herhangi bir olayın, dışarıda anlatılması. Bu olmaz, olamaz.Göktürk, Galatasaray forması için fazla özveride bulunmadı. Onu ders alması için genç takıma gönderdik, dışlamak için değil. Bize bir terbiyesizliği de olmadı. Kendisinin üzerindeki Galatasaray formasını yeterince ciddiye almadığını gördüm..

Ataman: Tokat da atarım hakaret de ederim

“Göktürk’e tokat attım. Çünkü, ciddiyetsizdi. O tokat da hafif bir şekilde kendisini uyarmak içindi. Sıkıntı bu olayın orada kalmayıp, dışarıda anlatılması.”

Göktürk gibi genç bir oyuncunun,Galatasaray formasının ciddiyetinin farkına varması gerekir, daha fazla azim göstermesi gerekir. Ben onda bunları göremedim. Ciddiyetsizdi.

Maç bitti, yenildik. Eskişehir’de kalmadık ve lojistik yetersizlikler nedeniyle İstanbul’a döndük. Kampa Maric ile Göktürk’ü almadık.

- Bu olay yüzünden beni isteyen istediği yere şikayet edebilir. Basketbol Federasyonu orada.. Ben her konuda oldukça rahatım. Ben başka hocalar gibi maç sırasında oyuncuma tepki verip, fiziki müdahalede bulunsam sporcumu küçük düşürmüş olurum. Soyunma odası nedir? Bir takımın yatak odasıdır. Orası bizim özel alanımız. Böylesine genç oyuncuları sorumsuz davranışlara itenler de menajerleridir.

Yılmaz Vural, 1996-97 sezonunda Sarıyer’i çalıştırırken, İstanbulspor maçında gereksiz yere kırmızı kart gören oyuncusu Nikaloy Todorov’u stat çıkışında otobüse binerken tokatlayıp, kovaladı.

Öfkeyle sahaya daldı yumruk attı

Yine Yılmaz Vural... Sezon 2004-05. Bu kez Ankaragücü’nün başında. Sakaryaspor’a 7-2 yenildikleri maçta kırmızı kart gören Adem Dursun ve Effa Owona’yı saha içine griip tokatlayıp, yumrukladı.