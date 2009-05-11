Soyuma odasında ölüm





TFF 3. Lig 2. Klasman Grubu'nda mücadele veren ve düşme hattının çok yakınında bulunan Ispartaspor acı bir olayla sarsıldı.



Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki, ilk yarısı 1- 1 tamamlanan kritik maçta, devre arasında kalp krizi geçiren kaleci antrenörü Semih Görgün (49) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



TFF 3. Lig 2. Klasman Grubu'nda mücadele eden Nazilli Belediyespor ve Ispartaspor bugün saat 15.30'da Nazilli Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Her iki takım için de oldukça kritik olan karşılamanın 41. dakikasında Ispartaspor İbrahim Kumcu'nun attığı penaltı golüyle 1- 0 öne geçti. Nazilli Belediyespor bu gole 43. dakikada Baha ile karşılık verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1- 1 sona erdi. Her iki takım oyuncuları soyunma odasına giderken, karşılaşmanın tansiyonuna dayanamayan kaleci antrenörü Semih Görgün, yanında bulunan sporcuların şaşkın bakışları arasında yere yığıldı.



Görgün'e ilk müdahale Nazilli Şehir Stadı'nda bulunan 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Semih Görgün, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Görgün, hayatını kaybetti. Görgün'ün ölüm haberini 1-1 biten maçın sonunda öğrenen Ispartasporlu futbolcular ve teknik heyet büyük üzüntü yaşadı. Soyunma odasına gitmekte zorlanan futbolculara Nazilli Belediyespor'lu taraftarlar da başsağlığı dileklerini iletti.