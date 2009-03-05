Soysal: Ergenekon davası, Abdülhamit anlayışıdır

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın "Ergenekon" soruşturması kapsamında polis nezaretinde adliyeye getirilip ifadesinin

alınmasına tepki göstererek, "Bu dava artık sonlandırılmalı" dedi.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelişinde gazetecilere açıklama yapan Soysal, Balbay'ın, "önemli bir köşe yazarı ve son derece değerli bir insan" olduğunu söyledi.



"Ergenekon'a bakıldığında, ne içinin ne de dışının belli olduğunu" ve bir yıldır cezaevinde yatan insanlar bulunduğunu kaydeden Soysal, soruşturma kapsamında tutuklananlar hakkında iddianamelerin hazırlanmamış olduğunu, "sorgu aşamasında mahrumiyetin ortadan kalktığını ve her şeyin deşifre edildiğini" ifade etti.



Soysal, "Böyle enteresan bir davadır gidiyor. Ve bu dava artık sonlandırılmalı. Nedense burada görüyoruz ki iddianame hazırlanmamış. Daha da ötesinde sanıktan delile doğru giden bir anlayış var, delilden sanığa değil" diye konuştu.



Bugün önemli bir köşe yazarının gözaltına alındığını ve bu konuda bilgi almak, olayı izlemek için adliyeye geldiğini söyleyen Soysal, sorgu aşamasında, tüm sorgulamaların basında deşifre edildiği bir ortam oluştuğunu kaydetti. Soysal, "İşin mahrumiyeti kalkmış. Rezil, kepaze bir durumla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.



Bir gazetecinin, "Şu ana kadar size bir bilgi geldi mi?" sorusu üzerine de Soysal, henüz kendisine gelen bir bilgi olmadığını ve durumun hangi aşamada olduğunu izlemeye çalıştıklarını dile getirdi.



Aynı zamanda TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi olduğunu, bu gelişmeleri "ibretle" izlediklerini ifade eden Soysal, sözlerine şunları ekledi:



"Bu bir Abdülhamit anlayışıdır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bu bir istibdat yönetimi anlayışıdır. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değildir. Demokrasimizin 21. yüzyıla geldiği süreçte, Abdülhamit anlayışı içerisinde, bir istibdat yönetimi içerisinde, bir korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılması kabul edilebilir gibi değil."