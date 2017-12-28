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Soymaya kalktıkları kuyumcu direnince bacağından vurdular

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir kuyumcuyu soymaya çalışan 2 kişi, kendilerine direnen iş yeri sahibini Mustafa Tezcan'ı bacağından silahla yaralayıp kaçtı

28 Aralık 2017 16:11

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, bir kuyumcuyu soymaya çalışan 2 kişi, kendilerine direnen iş yeri sahibini Mustafa Tezcan\'ı bacağından silahla yaralayıp kaçtı.
Olay, bu sabah Abdi İpekçi Caddesi\'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Ellerinde tabancayla kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, işyeri sahibi Mustafa Tezcan\'dan altınları vermesini istedi. Tezcan\'ın direnmesi üzerine paniğe kapılan soygunculardan biri, elindeki tabancayla Tezcan\'ın bacağına ateş etti, ardından 2 soyguncu da yaya olarak kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Tezcan\'ı Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Tezcan\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Polis ekipleri, kaçan iki soyguncunun yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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