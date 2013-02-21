Soylu:Piri Reis haritasının üzerinde yemek yenilmiş

Araştırmacı – Yazar Metin Soylu, Piri Reis haritasının üzerinde yemek yenildiğini söyledi.

A Haber canlı yayınında Can Okanar’ın sorularını yanıtlayan yazar Metin Soylu, 16 parçadan oluşan Piri Reis haritasının bir parçasının 1929 yılında Harem dairesinde bulunduğunu belirtti.

Haritanın Hürrem’in odasında olduğu yönünde bilgiler olduğunu dile getiren Soylu, haritanın bulunduğu esnada üzerinde ekmek ve yemek kırıntılarının olduğunu vurgulayarak; "maalesef harita en son sofra bezi olarak kullanılmış" dedi.