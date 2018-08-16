Soylu'dan kaçak sigara açıklaması: Bir tane alan bile terör örgütünün değirmenine su taşımaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin 1,5 milyar dolar olduğunu ifade etmiştim. Kaçak sigaralarının da PKK’nın elinden geçtiği biliyoruz. Alınan her bir dal sigara bile terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktadır kimse kusura bakmasın. Bir tane alan bile terör örgütünün değirmenine su taşımaktadır" dedi.

Soylu, jandarma ve sahil güvenlik sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katıldı. Soylu, "Zehiri gelişmiş laboratuvarlarda üretiyorlar. Bunun da doğal güzergahı bizim güzel ülkemizden geçiyor. Geçerken de maalesef bir kısmında bizim ülkemiz hedef oluyor" ifadesini kullandı.

"Avrupa’da yasal hassasiyet de zayıf" diyen Soylu, "Laboratuvarları gelişmiş Avrupa’nın ama kanunları geri kalmış. Her konuda birlik olan Avrupa bu konuda birlik olamıyor. Uyuşturucuyu özgürlük normları için sıkıştırmaya çalışıyorlar. Cezalar ve uygulamalar farklı farklı" diye konuştu.

"Yegane varlık sebebi uyuşturucu ticaret olacak"

Soylu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

Bizde cezalar onlara göre çok daha ağır. ABD’nin Afganistan’a müdahale ettiği yıl olan 2002’de haşhaş ekim alanı 17 bin hektardı. 2017 yılında ise üretim alanı tam 328 bin hektara çıkmıştır.

Beni bağışlasınlar teşbihte hata olmaz. Biz olmasan Avrupa’da ayık gezen genç olmayacak. Buradan nakledileceklerin önemli bir bölümünü engellemeye çalışıyoruz.

Benim tecrübemi paylaşayım: Kimseden bize fayda yok. Uyuşturucu konusunda kendi göbeğimiz kendimiz kesmeliyiz.

Şu anda Türkiye’de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var. 57 bin kişi…

Terör örgütlerinin yegane varlık sebebi uyuşturucu ticaret olacaktır. Bununla topyekun mücadele etmek zorundayız.