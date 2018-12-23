Soylu'dan Ahmet Nesin'e: İspat etmezsen karışmam!

Türk edebiyatının usta kalemi Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Artı Gerçek'teki köşesinde, "Yoksa iltica mı edecektiniz Sayın Bakanım" başlıklı bir yazı yazdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Nesin’e “İspat etmezsen karışmam” ifadesiyle yanıt verdi.

Türk edebiyatının usta kalemi Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Artı Gerçek'teki köşesinde dün, "Yoksa iltica mı edecektiniz Sayın Bakanım" başlıklı bir yazı yazdı. Ahmet Nesin yazısında, "Yazdığım kişi bir bakan ama esasında Recep Tamam Erdoğan'ın gözünden düşmüş bir bakan" derken, isim vermeden o bakana birtakım sorular yöneltti.

Nesin, yazısında şu soruları sordu:

"- Sayın bakan, seçimlerden önce Almanya'ya eşinizle birlikte geldiniz mi?

- Geldiğinizde eşiniz üzerinden bir şirket kurma araştırmalarınız ve planlarınız var mıydı?

- Kurmak istediğiniz şirket üzerinden Almanya'da oturum almayı düşündünüz mü?

- Siz de eşinizin 500-600 bin civarında alacağı ev ve kurduğu şirketten sonra aldığı oturum kartı sayesinde "Eş durumundan oturum" için başvuracak mıydınız?

- Kurulacak şirket ve alınacak ev için şehir olarak Hannover'i mi seçtiniz?

- Almanya Hannover'den önce Dusseldorf'ta şirket kurma girişimleriniz oldu mu?

- Şirketi ne tür bir ticaret üzerine kuracaksınız, sizin yada eşinizin deneyimleri var mı?

- Bu tip şirketlerin devam edebilmesi ve doğal olarak da oturumunuzu garantiye alabilmek için 3 yıl devamlı para alışverişi ve girdisi-çıktısı olması gerekiyor. Bunun için elinizde yeterli sermaye var mı?

- Eğer ev, şirket kurma ve 3 yılı finanse edecek paranız varsa, bu parayı nasıl elde ettiniz?

- Almanya'da ev alabilecek miktardaki parayı şimdiden transfer ettiniz mi, ettiyseniz miktarı ne ve hangi yoldan yaptınız?

- Olası bir Recep Tamam Erdoğan'ın devrilmesi olasılığına karşın bu girişimleriniz hâlâ devam ediyor mu?

- Esas merak ettiğim, Almanya'da oturma izni alma çabalarınızın nedeni, Recep Tamam Erdoğan'ın anti-demokrat emirlerini yerine getirmek zorunda olmanız mı, yoksa Ergenekon ve kendi inisiyatifiniz doğrultusunda kimi anti-demokratik eylemlere imza atmanız mı?

- Diyarbakır Sur merkezli saldırılarla başlayan kanlı dönem ve devamı sizin bu kararı almanızda etkili oldu mu?"

"Yüzde 25 de olsa üzerime alınıyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Nesin'in yazdıklarını üzerine alınarak, sosyal medya hesabından bir yanıt verdi.

Soylu, kişisel Twitter hesabından Nesin'in profilinde paylaştığı yazısını alıntılayarak, "Senin kastettiğin milletvekilliğinden bakan olan 4 kişi var. %25 de olsa üzerime alıyorum. Ben ve arkadaşlarım için adice ve müptezelce çirkin bir tezgah kuruyorsun. Senin mahkemedeki ifadeni bizatihi gelip o çirkin yüzüne bakarak dinleyeceğim İspat etmezsen karışmam..." diye yazdı.