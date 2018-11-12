Soylu'dan ABD'ye: Güya bizle dalga geçiyorlar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK yöneticilerinin başına milyonlarca dolarlık ödül koymasını değerlendirdi.

Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AKÜ 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Soylu, 2002'de Afganistan’da haşhaş ekili alanların miktarının 17 bin hektar olduğunu, ABD'nin de o tarihte Afganistan’a barış, huzur ve demokrasi getirme vaadleriyle müdahale ettiğini söylerken, "Eksik olmasınlar, getirdikleri barış, huzur ve demokrasi sayesinde olsa gerek 2017 itibarıyla haşhaş ekili alan miktarı 328 bin hektara çıktı. Huzur, demokrasi ve barış... Bizi aldatmaya çalışıyorlar. En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil', biz de bunu yiyeceğiz" diye konuştu.