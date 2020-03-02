Soylu: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin sınır kapılarını açması üzerine Edirne üzerinden sınırı geçen sığınmacı sayısının saat 13:50 itibariyle 117 bin 677 olduğunu açıkladı.

Soylu dün yaptığı açıklamada sayıyı 100 bin 577 olarak açıklamıştı. Soylu bu rakamı bugün güncelleyerek, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677" dedi.

Soylu ayrıca, Türkiye’den Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "Yunanistan'ın üzerine düşen, sınırlarına gelmiş insanların sığınma taleplerini göç hukuku açısından değerlendirip, 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Soylu, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Suriye krizinin başlangıcından günümüze hem ülkemize sığınan mazlumlara kucak açtık hem de kaçak göç konusunda dünyada eşi olmayan bir mücadele ortaya koyduk. Ülke olarak tüm anlaşma ve mutabakatlara uygun davranılmış ve kaçak göçün yönetilmesi ve engellenmesi için olağanüstü gayret gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.