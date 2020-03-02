Soylu: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117 bin 677

Soylu, Avrupa'ya göçün engellenmesi amacıyla varılan mutabakata bu süre içerisinde bağlı kalındığını belirtti. Soylu, "Her fırsatta bizlerin göç alanındaki çalışmalarını eleştiren AB temsilcileri ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının, son yaşananlar sonrasında yapmaları gereken Yunanistan sınırına temsilci gönderip göçmenlere yapılan insanlık dışı muameleyi görmeleri ve raporlamalarıdır. Yaptığımız çağrılara kulak tıkayıp bize daha fazla göçmen almamız yönünde çağrı yapan Birleşmiş Milletler, AB temsilcileri ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının aynı çağrıyı Yunan hükûmetine yapmamaları samimiyetsizliktir" diye konuştu.