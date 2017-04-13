“Soylu, yaptığı açıklamalarla ve ruh haliyle bakanlık yapabilecek ehliyete sahip olmadığını ortaya koydu”

HDP’nin tutuklu vekilleri Besime Konca ve Çağlar Demirel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun partilerinin eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi ve “ruh halinin bakanlık yapabilecek ehliyete sahip olmadığını ortaya koyduğunu” söylediler.

Soylu, Yüksekdağ hakkında Türkiye'de yüzde 10’u aştıktan sonra 'sırtımızı PYD’ye dayarız, PKK’ya dayarız' diyorlardı. O lafı hatırladınız mı? Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Biz ona 4 tane duvar verdik, şimdi istediği duvara sırtını dayasın” demişti.

HDP Siirt Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca ile HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel’in “Kandıra Cezaevi’ndeki kadınlar adına” gönderdikleri mesaj şöyle:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eş Genel Başkanımız Sayın Figen YÜKSEKDAĞ’ı hedef alarak, kadın iradesine bir kez daha saldırıda bulunmuştur. Soylu son dönemlerde yaptığı açıklamalarla ve içinde bulunduğu ruh haliyle Bakanlık yapabilecek ve milletin vekili olabilecek ehliyete sahip olmadığını ortaya koymuştur. 'Şimdi onlara dört duvar verdik; istedikleri duvara sırtını dayasınlar' söylemi ile bakan ve milletvekili değil, polis, savcı,taraflı hakim rolünde olduğunu, kanun dışı işlerle uğraştığını söylemleriyle kanıtlamıştır.

"Bizi 'dört duvar' arasına almış olabilirler. O dört duvar hakikat arayışçısı kadınlar için birer özgürlük, onur, irade ve vicdan duvarıdır. Hakikatler dört duvara değil, Türkiye’nin sınırlarına sığmayacak kadar evrensel değerlerdir. Her türlü soysuzca saldırıyı siyaset sananların ise dayandıkları tek şey ise faşizm duvarı vardır. O duvar da kadınların emekçi elleri ittiğinde faşistlerin üzerine yıkılacaktır."