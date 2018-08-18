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Gündem

Soylu, trafik denetimi yaptı

Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katıldı

18 Ağustos 2018 12:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katılarak çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıttı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinden helikopterle Merzifon'a gelen Soylu, Merzifon Havaalanı'nda Vali Osman Varol ve protokol mensupları ve bir grup vatandaş tarafından karşılandı. 

Havaalanında vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katıldı. 

Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" diledi. 

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