Soylu: Son iki dönemde 151 belediyeye kayyum atandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bakanlık adına sunumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Soylu, birçok yetkisi bulunan bekçilerin sayısının 29 bine ulaştığını söyledi. Soylu, ayrıca 151 belediyeye kayyum atandığını aktardı.

Hedefin bekçi sayısını 30 bine çıkartmak olduğunu da bildiren Soylu, “Kolluk birimlerimizde 2016 sonundan bugüne personel sayımız yüzde 25,5 oranında artmıştır. Sayısal artışın yanı sıra yeni alımlar, emekli olanlar ve yeni açılan kadrolarla, önemli bir yenilenme yaşadık. Çarşı ve mahalle bekçiliğinde 2017’de ilk alımları yaptık, şu ana kadar 29 bin 185 bekçimiz görev başında, kalan 695 arkadaşımızın da alım süreci devam ediyor” diye konuştu.

151 belediyeye kayyum atandı

Bakan Soylu, muhalefetin tepkisini çeken “belediyelere el konulması” uygulamasına da değindi. Son iki dönemde kayyum atanan belediye sayısının 151’e ulaştığını dile getiren Soylu, “151 belediye başkanından 73’ü ilk derece mahkemelerce toplam 694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası almış, diğerlerinin ise adli süreçleri devam etmektedir. Görevlendirme yapılan belediyelere bugüne kadar tam 9.2 milyar TL yatırım kaynağı ayırdık. Ayrıca 4.5 milyar TL de eski yönetimlerden kalan borç ödedik” dedi.

Kayyum politikalarına dönük eleştirileri de yanıtlayan Soylu, şunları söyledi:

“Eskiden Doğu ve Güneydoğu illerimiz tarif edilirken en kullanılan kelime ‘yok’ kelimesiydi. Okul yok, yol yok, üniversite yok, havaalanı yok, yatırım yok, iş sahası yok. Oysa bugün 2 bin 300 metre rakımda ‘duble yol’ var, Ağrı’da tekstil atölyeleri, ayakkabı fabrikaları var. Eskiden uzaklığın simgesi olan Hakkari bugün festivaller şehri oldu."