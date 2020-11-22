Soylu rica etti, Pakdemirli "Hemen ilgilenelim" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ziyareti sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyükçay Deresi'ne rekreasyon çalışması yapılması için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek istedi. Pakdemirli'de gönderinin altına yaptığı yorumda, "Hemen ilgilenelim" dedi.

Soylu, "Hayalim... Yüksekova'dayım. Burada birçok hizmet yapıldı, yapılıyor. İlçenin tam ortasından Büyükçay deresi geçiyor. Sağı solu ıslah ve rekreasyon olursa kadınlar, gençler, çocuklar, herkes, ne güzel gezerler. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye bir abi diyeceğiz" dedi. Bakan Pakdemirli ise, Bakan Soylu'ya yanıt vererek, "Sayın bakanım Hakkari her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" ifadesini kullandı.