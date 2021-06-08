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Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan "57 kat büyüdü" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçek dışı

08 Haziran 2021 20:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan yapılan açıklamada, "Atılan ve atılacak olan bu tür iftiralara karşı acentemiz, gerekli açıklamaları kamuoyu ile paylaşacak ve suç duyurularında bulunup yasal haklarını kullanacaktır" denildi.

Soylu'nun kurucusu olduğu ve son dönemde 57 kat büyüdüğü iddia edilen Engin Sigorta'dan son günlerde yaşananlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süleyman SoyluEngin Sigortaİçişleri Bakanı
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