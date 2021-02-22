Soylu'nun "Gara'ya gitti" dediği HDP'li vekil Taşdemir: Yalan ve iftira atmak bir bakanın işi olmamalı, Gare'ye gitmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'ya gittiğini öne sürdüğü HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, “İtibar suikastında bulundu. Söyledikleri yalandır. Bilgi belge vardır madem bunu açıklamak için neden Gara’yı bekledi. Ben Gare'ye gitmedim” dedi.

HDP Genel Merkezi'nde açıklama yapan Taşdemir, "Bu bir koltuk kurtarma operasyonudur. Tek bir gazeteci doğru soruları sormadı o programda. O yalanları atanan Soylu bunları kanıtlamalı. Ne zaman hangi gün gitmişim Gare’ye. Ordunun bile girmekte zor olduğu bölgeye hangi ara gitmişim? Yalan ve iftira atmak bir bakanın işi olmamalı. Soylu'nun iftiralarını kadın mücadelemizi yapılmış sayıyorum.Ben Gare'ye gitmedim, çok açık ve net." ifadesini kullandı.