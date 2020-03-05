Soylu'nun açıkladığı rakamlara CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu'ndan yanıt: Algı operasyonı; elimizdeki verilere göre sınırı geçen sayısı 800

T24

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı Edirne üzerinden Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Soylu'nun en son 139 bin 70 olarak açıkladığı sınırı geçen kişi sayısının gerçekçi olmadığını söyleyen Gaytancıoğlu, "Karşı tarafta yoğun güvenlik önlemleri var, 130 bin kişinin sınırı geçebilmesi mümkün değil. Bizim elimize geçen verilere göre 800 kişi geçti, onlar da iade ediliyor. Tamamiyle algı operasyonu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, bugün Pazarkule Sınır Kapısı'nda yaptığı basın açıklaması sırasında Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını açıkladı: "4. mekaniza mıntıkasında 12:20 itibariyle söylüyorum 53 bin 323, 54. Mekaniza mıntıkasından 85 bin 747, toplam 139 bin 70 sadece Edirne’den geçenler"

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Soylu, açıklama yaptığı sırada kendisine geçen sığınmacı sayısına ilişkin rakamların teyit edilemediğini söyleyen Tele1 muhabiriyle tartıştı. Muhabire "Yalan söylüyorsun" diyen Soylu, "Şimdi yakalamıyoruz geçenleri sayıyoruz. 23 hudut karakolumuz var 8 de hudut bölüğümüz var. Bunlar 5.5 , 6 km’lik arayla beraber kimin ne kadar geçtiğini ve ne kadar öteki tarafa intikal ettiğini bilmektedirler." ifadelerini kullandı.

"O sayıda bir geçiş kesinlikle yok"

Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının teyit edilip edilmediğine yönelik T24'ün sorusunu yanıtlayan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, verilen 139 bin rakamının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gaytancıoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Bahsedilen 100 binlere varan bir geçiş kesinlikle yok. 130 bin küsür kişinin karşıya geçebilmesi mümkün değil. Yunanistan tarafında güvenlik güçleri var, sert müdahale ediyorlar" .

Pazarkule'den hiç geçişin olmadığını söyleyen Gaytancıoğlu, nehir noktaları üzerinden geçmeye çalışan sığınmacılar olduğunu fakat onların da karşı tarafta Yunanistan güvenlik güçleriyle karşılaştığını söyledi.

Gaytancıoğlu, eline geçen bilgilere göre Yunanistan'a geçebilen sığınmacı sayısının 800 olduğunu, onların da iade edilmeye başladığını söyledi.

"Şehitlerimizin konuşulmaması için algı operasyonu yapılıyor"

Gaytancıoğlu, Soylu'nun verdiği rakamlar hakkında şöyle konuştu: "Yunan güvenliği bu önlemleri almışken 130 bin kişinin geçmesi eşyanın tabiatına aykırı. Kameralardan sınıra yürüyenleri izliyorlarsa ve ona göre sayıyorlarsa bilemem. Kameralarda göründüğü gibi yürüyen bir kalabalık da yok otobüsle geliyorlar. Bahsedilen rakamlar tamamen algı operasyonu. Şehitlerimizin bir şekilde konuşulmaması için algı operasyonu yapılıyor."

Edirne Valiliği, sınırdaki gelişmelere ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının takip edilebileceğini söyledi. Sınırı geçen kişi sayısına ilişkin rakam vermedi.