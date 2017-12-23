Soylu: Kayyım atanan belediyelerde 2,3 milyar TL'lik yatırım yaptık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör sebebiyle bir şekilde belediye başkanları görevden alınan ve yerlerine kayyım atanan belediyelere 2.3 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Yollar, asfaltlar, çocuk parkları, su, isale hatları, kanalizasyonlar, altyapı, üstyapı, spor kompleksleri, sahalar, yeşil alanlar, her taraf imarla buluştu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hakkari 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hayvancılık ve ticaretin daha da gelişeceğine işaret ederek, "Daha yeni başladık. Bu bölgenin cazibe merkezi olmaya, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyanın cazibe merkezi olma konusundaki irademiz daha gelişecek." dedi. Soylu, "Ankara'nın İstanbul'un yatırım ne kadar hakkıysa, Hakkari'nin daha çoktur, daha çoktur." ifadesini de kullandı.