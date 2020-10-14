T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soylu: Kars'ta özerkliği andıran bir öz yönetim kurma çabası söz konusu

14 Ekim 2020 16:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in tutuklanması ve yerine kayyım atanması ilişkin, "Kars'ta özerkliği andıran bir öz yönetim kurma çabası ve adımlarının söz konusu olduğunu" öne sürdü.

İHA'ya konuşan soylu, 'Kars'ta öz yönetim kurulmaya çalışıldığını' iddia ederken, istihbarat ve emniyetin bunu 'tespit ettiğini' söyledi. Soylu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Kobani Olayları' gerekçesiyle tutuklanmıştı

Kars Belediyesi eş başkanları HDP'li Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle tutuklanmıştı. Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014'teki Kobani Olayları'yla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanırken; Alaca, 'cenazelere katılmak, kardeş aile kampanyası' gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

Kars Belediyesi'ne kayyım atanmasıyla HDP yerel seçimlerde kazandığı son il belediyesini de yitirmişti.

ETİKETLER

Süleyman SoyluSüleyman Soylu Ayhan BilgenAyhan BilgenSüleyman Soylu HDPSüleyman Soylu KarsKarsKars öz yönetimŞevin AlacaKars Belediyesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24