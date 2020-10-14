Soylu: Kars'ta özerkliği andıran bir öz yönetim kurma çabası söz konusu

"Kars'ta özerkliği andıran bir öz yönetim kurma çabası ve adımları söz konusu. Mahkemenin de tespit ettiği, daha doğrusu istihbarat ve emniyetin daha sonra da davanın gidişatından da bizim anladığımız böyle bir öz yönetim anlayışı var. Dağın talimatları ile verilen ihaleler ve buna yönelik adımlar var. Yine oradan gelen listelerle işe alınanlar ve istihdam edilenler mevcut. Terör örgütüyle ilişkili olanların bu konuda belediye ile irtibatının sürekli devam etmesi, aynı zamanda kendilerini mahkeme yerine koyup hüküm icra etmeye kadar giden yeni bir anlayış söz konusu. Bütün bunları devlet görmezden gelemez. Bu kendi öz yönetimlerini kurma çabalarıdır. Bunu açık söyleyeyim. Kendi öz yönetimlerini kurmalarına biz devlet olarak müsaade etmeyiz. Demokrasi de buna müsaade etmez. Hukuk devleti de buna müsaade etmez."