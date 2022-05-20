Soylu, İmamoğlu’nun “ahmak” sözüne dava açmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bana ahmak demiştir” diyerek şikâyette bulunduğunu söyledi. Avukat Polat, İmamoğlu’nun davaya konu alan ifadesinin Soylu’nun yönelttiği “ahmak” sözüne karşılık bir cevap olduğunu ifade etti.

Euronews’de yer alan habere göre, İmamoğlu hakkında açılan davalar hakkında konuşan Avukat Polar, şunları kaydetti:

“Aynı eylem dolayısıyla bir ihbar var. Burada bir cezalandırma işlemi var. Ama Sayın Soylu’nun da ‘Bana ahmak dedi’ diye bir şikâyeti var. Bu davanın bizim savunlarımız doğrultusunda zaten düşmesi gerekiyor. Ama esas hakkındaki mütalaa cezalandırmaya yönelik. Siyasi yasak yaptırımını da içeren bir talep.’’