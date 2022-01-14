Soylu ile Gül'ü karşı karşıya getiren 'metruk binalar' Emniyet'in raporuna girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü karşı karşıya getiren metruk binalar, Emniyet'in hazırladığı uyuşturucu raporuna girdi. Raporda, metruk binalarla ilgili Valiliklere talimat verildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılına ait "Türkiye Uyuşturucu Raporu" hazırlandı.Raporda, uyuşturucu ticareti, kullanımı ve operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler yer alırken, kurumların uyuşturucuyla mücadele kapsamında üstlendikleri sorumluluklar yer aldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, raporda İçişleri Bakanlığı bünyesinde ‘metruk binalarla’ ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. 2016-2018 ve 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı dahil olmak üzere bir dizi planda metruk binaların yıkılması, yıkılması zaman alan metruk binaların ise girişlerinin fiziki önlemler alınarak engellenmesine özellikle yer verildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından metruk binaların kullanılmasının engellenmesi için Valiliklere talimat verildiği, bu kapsamda illerde bir Vali Yardımcısı başkanlığında metruk binaların tespiti ve yıkılmasında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla komisyonlar kurulduğu kaydedildi.

Raporda, mayıs 2018 tarihinden itibaren 2020 yılı sonuna kadar 95 bin 918 metruk binanın tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Soylu ve Gül arasındaki tartışma

Emniyet’in raporundaki satırlar, iki bakan arasındaki tartışmayı hatırlattı.

Metruk binalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasında tartışmaya neden olmuştu.

Soylu, muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“110 bin metruk bina vardı, biz bunun 75 binden fazlasını yıktık. 15 binini de restore ettik. Geçen gün vilayetlere gidiyorum; Diyarbakır, Adana ve İstanbul da dahil olmak üzere, muhtarlarımız diyor ki ‘Efendim şurada metruk bina var burada metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.’ Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Çünkü o bina orada durdukça orada uyuşturucu kullanılıyor. Vatandaş geliyor diyor ki muhtara “Bu binayı ne yapacaksın.” Muhtar “mahkeme kararı var yıkamayız” diyor. Ben de diyorum ki gece yarısı dozer gelsin yıksın kim yıktı biz nereden bilelim ya!”

"Bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur"

İçişleri Bakanı Soylu’nun “Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” sözlerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tepki göstermişti.

Gül, ''Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti" ifadelerini kullanmıştı.

"Beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz"

Soylu ile Bakan Gül arasında geçen ocak ayında tartışma yaşanmıştı. Soylu, annesine sosyal medya üzerinden küfür eden kişinin serbest bırakılmasına, Twitter üzerinden tepki göstermişti.

Gül'ün yanıtı ise "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" şeklinde olmuştu.

Gül, paylaşımının ardından Soylu'nun annesine yapılan hakareti kınamış ve bir kez daha ihtiyaç duyulması halinde bu tür suçlara yönelik yaptırımların artırılabileceğini ancak bunun tartışma yerinin "sosyal medya değil, parlamento olduğunu" vurgulamıştı.