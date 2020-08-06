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Soylu, halk otobüsüne bindi; vatandaşları Koronavirüs'e karşı uyardı

06 Ağustos 2020 16:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüsteki Koronavirüs tedbirlerini incelerken, yolculara "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" dedi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri denetimi kapsamında, Ankara'nın Mamak ilçesindeki semt pazarını gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada esnafı ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetledi.

Soylu, pazar yerine yaptığı ziyaretin ardından da bakanlığa geçmek için Türközü mahallesinde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi.

Otobüsteki Covid-19 tedbirlerini inceleyen ve yolcularla sohbet eden Soylu, "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" dedi.

Atatürk Bulvarı'na gelindiğinde bakanlıklarda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.

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