Soylu'dan Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamalar hiçbir ayrım gözetilmeden yapıldı

İçişleri Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği bir yanıtta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki atamaların hiçbir ayrım gözetilmeden yapıldığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyımla birlikte bürokratların neredeyse tamamına yakının il dışından getirilerek görevlendirildiği iddialarını 25 Mart tarihinde soru önergesiyle Meclis gündemine taşımıştı.

BBC'nin aktardığına göre; Tanrıkulu, İçişleri Bakanlığı'na sunduğu önergede belediyedeki daire başkanlarının hemen hiçbirinde Diyarbakır'dan bürokratların olmadığı, daha önceki görevlerinde 5-6 bin TL arası maaş alan bu kişilerin, Diyarbakır'a geldikten sonra birkaç görev birden aldıkları, yönetim kurulu üyeliğine getirilerek 20-30 bin TL arası maaş aldıkları iddialarına yer verdi.

İstanbul, Kocaeli, Antalya gibi şehirlerden getirilen bu bürokratların bazılarının eş ve çocuklarına da belediyeye ait şirketlerde iş imkanı sağlandığı iddialarının basına yansıdığını belirten Sezgin Tanrıkulu, bakanlığın bu iddiaları yanıtlanmasını istedi.

Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandıktan sonra 26 Ocak 2021 tarihine kadar toplam kaç kişinin hangi şehirlerden hangi görevle atandığının yanıtlanmasını da istedi.

Tanrıkulu ayrıca 26 Ocak 2021 tarihi itibariyle kaç HDP'li belediye kayyım atandığını, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan bir önceki kayyımın kaç görevde bulunduğunu ve bahse konu görev tarihi boyunca aldığı maaşın tutarının kaç TL olduğunu da sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da idare başkanlarına görev yaptıkları kadroları ile verilen diğer görevleri karşılığında yapılan ödemelerin mevzuata uygun olduğu yanıtını verdi.

Türkiye genelinde toplam 49 belediyeye başkan vekili görevlendirmesi yapıldığını belirten Bakan Soylu, altı ay sonra cevapladığı soru önergesindeki diğer soruları ise yanıtsız bıraktı.