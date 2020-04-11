Soylu'dan sokağa çıkma yasağının 2 saat kala ilan edilmesine gelen eleştirilere yanıt: 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, dün gece uygulamadan iki saat önce duyurulan sokağa çıkma yasağına ilişkin gelen eleştirileri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Yasak kararının açıklanacağı saate karar verirken diğer ülkelerdeki örnekleri incelediklerini ifade eden Soylu, “Bunu tespit edebiliyoruz, 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu” dedi.

Sarıkaya'ın yazsının ilgili bölümü şöyle:

Sokağa çıkma yasağı birkaç gün önceden ilan edilemez miydi? Yani, en azından bir gün önce duyurulmuş olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Bu sorular ve eleştiriler yasağın alındığı dün akşamdan bu yana çok kişi tarafından dile getirildi. Peki, karar alınırken bunlara hiç bakılmadı mı, karar alıcılar bunu önceden öngörmedi mi? Hemen belirteyim ki, geçmiş tüm kararlar gibi bu karar da Koronavirüs Bilim Kurulu’nda uzun tartışmalardan sonra alınmış. Hatta yasağın gününün sadece hafta sonu ile sınırlı kalmasından tutun da 4 gün serbest 3 gün yasak veya tersine kadar birçok öneri gelmiş…

Ancak havanın ısınması da göz önünde tutularak en azından bu hafta sonu insanların evlerinde kalmasının sağlanması yönünde bir adım atılmış.

Soylu: Markete akınlar olsaydı

Gelelim üzerinde çok durulan açıklamanın saati konusuna… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bunun gerekçesini sorduğumda beni ikna eden, hatta düşündüğümü de onaylayan bir yanıt verdi:

“Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde, erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?”

Ülke deneyimlerine göre karar alınmış

Sohbetimizden anladım ki karar öncesi geçmişte benzer uygulamaya geçen ülkelerde yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş, kitle davranışları incelenmiş. Nitekim Bakan Soylu da “İtalya sokağa çıkma yasağını hangi saatte ilan etmiş hiç baktınız mı?” sorusunu yöneltti. Bu kapsamda, önceki gece yarısı 1-1,5 saat içinde marketlere akın eden insan sayısının da öyle abartılacak boyutta olmadığını belirtti. “Bunu tespit edebiliyoruz, 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu” dedi…

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