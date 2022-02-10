Soylu'dan düzensiz göçmen tepkisi: Vicdanını rafa kaldıran Avrupa, seyretmeye devam ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuşadası açıklarında Yemen uyruklu yaralı kadının kurtarılmasına ilişkin olarak, "Avrupa Birliği ve Frontex kafalarını kuma gömüp seyrettiği her gün bu insanlık suçuna daha fazla ortak oluyorlar." ifadesini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabından, Kuşadası açıklarında bir göçmenin kurtarılmasına ve diğer göçmenlerin yaşadıklarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Ege Denizi'nde "bir can pazarına daha şahitlik edildiğini" söyleyen Soylu, "Sorumlular sorumsuz. Vicdanını rafa kaldıran Avrupa, seyretmeye devam ediyor. Avrupa Birliği ve Frontex kafalarını kuma gömüp seyrettiği her gün bu insanlık suçuna daha fazla ortak oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dipburun Jandarma Karakolu'na gelen Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı 1 kadın düzensiz göçmen olduğunu bildirerek yardım talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından karadan ulaşım olmayan bir mevkiden kurtarılan yaralı kadın, Kuşadası'nda 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, jandarmaya ihbarda bulunan Yemen uyruklu düzensiz göçmenler, "Lastik bot içerisinde 20 kişilik bir grup oldukları, Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik Botunu gördükleri, panikleyerek kayalıklara çarptıkları ve bu esnada 1 kadın göçmenin ayağından yaralandığı, 17 düzensiz göçmenin Yunan ekipleri tarafından yakalandığı, diğer 3 kişinin kaçarak Sisam Adası’na çıktığı ve hastaneye ulaştıkları, göçmenlerden birinin ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı, bota bindirilerek Türk Karasularına yakın bir noktada can yeleksiz olarak denize atıldıkları ve yüzerek sahile çıkmayı başardıkları, Türk bayrağını gördüklerinde Jandarma Karakoluna giderek yardım talep ettiklerini" söyledi.