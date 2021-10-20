Soylu'dan bürokratları uyaran Kılıçdaroğlu'na: Bu millet hiçbir şeyden korkmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik uyarısına atıfta bulunarak, “Birkaç gün önce ana muhalefet partisi genel başkanı tehdit etti. Hepimizi tehdit etti. Hesap soracakmış. Senin soracağın hesaplar kimdi? Bu millet hiçbir şeyden korkmadı” dedi.

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı açılışla sanatseverlere kapılarını açan sanatçı Ahmet Güneştekin'in Hafıza Odası sergisini eleştiren Bakan Soylu, “Bir hafıza odası açtılar. Ben merak ediyorum. Hafıza odası açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer de, HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü'de katledilenler var mıydı?" ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geldiği Diyarbakır’da 19 Ekim Muhtar Günü vesilesiyle kentte bulunan çok sayıda muhtarla bir araya geldi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar Günü mesajı sinevizyondan yansıtıldı.

“Bu millet hiçbir şeyden korkmadı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik açıklamalarını eleştiren Bakan Soylu, “Birkaç gün önce ana muhalefet partisi genel başkanı tehdit etti. Hepimizi tehdit etti. Hesap soracakmış. Senin soracağın hesaplar kim konuda? Demirden korksun, trene binmeyiz ya. Senin soracağın hesaplar kimdi? Bu millet hiçbir şeyden korkmadı bu kadar. 1960’da darbe yaptılar, 1961’de bu ülkenin başbakanını astılar. Dolayısıyla bize hep gösterdiler, bizi ürkütmek ve korkutmak için. Bir daha bize itaat etmezseniz, sizin sonunuz böyle olur diye bizi yürütmek için. Ne oldu? Ondan sonra yine milletin evlatlarını getirdi. 1980 darbesini yaptılar. Her tarafa mesaj verdiler. Herkesi ürkütmeye ve korkutmaya çalıştılar. Ne oldu? Onların söylediği olmadı. Millet gene kendi evlatlarını getirsin. 28 Şubat'ı yaptılar, kimliğimize, kıyafetimize, inancımıza, değerimize, hepsine ambargo koydular. Size yeni bir bin yıl başlatıyoruz, dediler. Dediler ki, siz bin yıldır bu coğrafyadasınız değiştiriyoruz. Göreceksiniz diye. Bizi değiştiremediler. Çünkü kıymetli muhtarlar, bu coğrafyada değiştiremezler. Bu coğrafyanın yönetimi coğrafyadır, görevli bir millettir. Tekrar söylüyorum, bizim görevlerimiz var, dünyaya ait sorumluluklarımız var. Bu medeniyeti anlatmaya, insanlığımızı anlatmaya, insanlığını kaybedenlere insanlığını hatırlatmaya. Bombalara sırtını dönenlere, insanlığını hatırlatmaya ait görevlerimiz var. Bunu hep beraber yaptık. Hep birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz” diye konuştu.

“Hafıza odasında Dürümlü Katliamı var mıydı?”

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün açılan Hafıza Odası sergisini eleştiren Bakan Soylu, “Bir hafıza odası açtılar. Ben merak ediyorum. Hafıza odası açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer de, HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü'de katledilenler var mıydı? Bu hafıza odasında Tanışık köyünde katledilenler var mıydı? Aynı köyde... Hafıza odasında türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke öğretmen var mıydı? Bu hafıza odasında bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Neyi temizlemek gayreti içerisindesiniz?” diye sordu.

“Gelecek nesillerimize, bizim gördüklerimizi bir daha göstermeyelim”

Bakan Soylu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Burada sizlere ifade etmek istiyorum. Siz her şeyi gördünüz. Darbe gördünüz, anarşi gördünüz. Terörist mi gördünüz? Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallamak gördünüz. Aşağılanma gördük hep birlikte. Yüzde 8 binlik gecelik faizler gördük. Akşam yattık, sabah kalktık. Beş kat fukaralaştığımızı gördük. Görmediğimiz kalmadı. Yoksul, fukara. Hep beraber bir şey yapmalıyız. Siyasi düşüncelerimiz ayrı olabilir. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Ayrı etnik kökenlere sahip olabiliriz. Ama hep beraber bir şey yapmalıyız. Gelecek nesillerimize, bizim gördüklerimizi bir daha göstermeyelim. Onlar bizim kadar mukavemetli olmayabilir. Altyapısı güçlü bir Türkiye'ye bırakıyoruz.” (İHA)