Soylu'dan Albayrak'a tebrik: Hamza gibi cesur ve Salih bir evlat olmayı nasip eylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4'üncü çocukları dünyaya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından Berat Albayrak'ın "4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi" sözlerini paylaşarak tweet atan Süleyman Soylu "Her çocuk, yuvaya doğan yeni bir güneş gibidir...Rabbim vatanına milletine hayırlı, ismiyle müsemma, Hamza gibi cesur ve Salih bir evlat olmayı nasip eylesin" diye yazdı.

Soylu'nun bu paylaşımı Albayrak'la ilişkilerinin gergin olduğu yönündeki iddialar nedeniyle dikkati çekti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Sık sık 'en az 3 çocuk' yapılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan'ın damadı olan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz."