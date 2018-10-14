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Soylu: Çocukken hafta sonunu iple çekerdim, şimdi gelmesin istiyorum

''Lütfen dikkat, bu yolda hep birlikteyiz''

14 Ekim 2018 13:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencilik yıllarında hafta sonunu hep heyecanla beklediğini, fakat mevcut görevine geldiğinden beri durumun tersine döndüğünü söyledi. Soylu, yaşanan trafik kazalarını örnek göstererek "Çünkü cuma cumartesi pazar günleri trafik kazaları çok artıyor" dedi.

Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda halkı hafta sonu artan trafik kazalarına karşı şu ifadelerle uyardı:

"Çocukluğumdan itibaren hafta sonunu iple çekerdim. Hele öğrenci iken. İçişleri Bakanlığı görevinden sonra 'Hafta sonu gelmesin' istiyorum. Çünkü cuma, cumartesi, pazar günleri trafik kazaları çok artıyor. Canımız çok yanıyor. Lütfen dikkat. Bu yolda hep birlikteyiz."

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