Soylu: Bayramda kazalara bağlı can kaybı yüzde 61 azaldı

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 18 ilde 27 ölümlü trafik kazasında 30 can kaybı yaşandı.

Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalış görüldüğü açıklandı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadesini kullandı.