Soylu açıkladı: Otoyollarda hız sınırı yükseliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırlamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini belirterek, "Otoyollarda belki kilometreyi 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. 125 artı yüzde 10 daha 137.5 bandına taşımaya çalışacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü" etkinliğinde konuştu.

Soylu, özetle şunları söyledi:

"Emniyet Genel Müdürümüz, daire başkanlarımız ve bakan yardımcılarımızla bunu biraz daha izleyeceğiz. Şu anda otoyolda hız sınırı 132 kilometre, maksimum sınır. 120 artı yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda belki bu hız sınırını 20-25 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Buradaki regülasyonu iyi sağlarsak, otoyollarda 120 kilometre olan hızı 125 kilometre, yüzde 10 daha koyunca, 137,5 kilometrelik bir banda taşımaya çalışacağız."

"Ezik bir Türkiye yok artık"

Soylu, Türkiye'nin 21. yüzyılın başından itibaren büyük bir zihin dönüşümü geçirdiğini savunarak, "Kimse kusura bakmasın, ezik bir Türkiye yok artık. Yukarıdan aşağıya bize sürekli parmak salladıkları bir Türkiye de kalmadı. Ben uluslararası birçok toplantıya katılıyorum. Boynumuz eğilmiyor artık. Hangi melese olursa olsun, terörle mücadelede, uyuşturucuda, göç, Suriyeli meselesinde... Ama muhataplarımızın hepsinin boyunları karşımızda aşağı eğiliyor." dedi.