SÖYLEŞİ-Bugüne kadar çeşitli kurumlara 290 bin kitap desteği sağladık

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – Kitap okuma alışkanlığını arttırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap ulaştırma amacıyla yola çıkan Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver kitabın en değerli hediye olduğunu vurgulayarak kitap dostlarını tanımadıkları kişilere kitap hediye etmeye davet etti ve \"Bugüne kadar çeşitli kurumlara yaklaşık 290 bin kitap desteği sağladık” dedi.

Her yıl Nisan ayının üçüncü Pazar günü düzenlenen Kitap Hediye Etme Günü kapsamında DHA’ya konuşan Şenver, “Herkese Kitap Vakfı olarak kurulduk ve amaçlarımızı ilki kitap okumayı sevdirmek, kitap okumayı yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletebilmek olarak belirledik. Vakıf olarak yalnızca bu üç amaç için çalışıyor ve bu konular üzerinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Kitap iletmekle ilişkili olarak okullara kütüphaneler kurmak, cezaevlerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kitap desteği sağlamak gibi hedeflerimiz bulunuyor. Bu çalışmalarda kitap dostlarının ihtiyacı olmayan kitapları ihtiyaç sahiplerine iletmesini ümit ederek hareket ediyoruz. Bugüne kadar çeşitli kurumlara yaklaşık 290 bin kitap desteği sağladık” dedi.

Herkese Kitap Vakfı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş ve Yayıncılık Birliği’nin 15 Nisan sabahı İstanbul Miniatürk’te düzenleyeceği özel bir tören ile kutlamalara başlayacak. Miniatürk içinde bulunan ‘Kitap Ağacı’na’ asılmış kitaplar çocuklara hediye olarak verilecek. Çeşitli alışveriş merkezlerinde Kitap Hediye Günü’ne özgü etkinlikler düzenlenecek. Kitapevleri bu özel güne mahsus olmak üzere etkinlik kapsamında kitap dostları için sürprizler hazırlayacak.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Şenver sözlerini şöyle sürdürdü: “Vakfa gelen başvuruları göz önüne alıp Türkiye’nin 81 iline kitap desteği sağlamaya çalışıyoruz. Kitap desteğinin gitmediği il kalmamıştır diye düşünüyorum. Özellikle Anadolu’daki kentler olmak üzere Türkiye’de kitaba ve kitap okunmasına oldukça ihtiyaç var.

“Gerçekleştirilen bir istatistik çalışması Türkiye’deki okulların yaklaşık yüzde 70’inde kütüphane olmadığını gösteriyor. Bu çok büyük bir sayı ve kitap okumada gerçekleştirilen bütün bu araştırmalara bakıldığında kitap okuma becerisinde ülkece yetersiz olduğumuz ortaya çıkıyor. İhtiyaç sıralaması yapıldığında kitap okuma alışkanlığının Türk insanı listesinde belki birinci veya ikinci değil ama en azından ilk onda olmasını beklerdim. Fakat ülke genelinde bu alışkanlık 235’inci sırada yer alıyor ve mesela darbeli matkap gibi bir araç ihtiyaç sıralaması listesinde kitap okuma alışkanlığının üstünde yer alıyor.”

Kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda başlatılması gerektiğinin ve daha sonrasında da eğitimle bu alışkanlığın devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizen Şenver sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tabi kitap okuma alışkanlığını insanlarda oturtmak çok zor çünkü bu alışkanlığın öncelikle ailede başlaması ve eğitimle ilkokul, ortaokul ve lisede devam etmesi gerekiyor. Buna rağmen biz ‘Bu konuda ne yapabiliriz?’ diye düşündük ve bu vesileyle her yıl Nisan ayının üçüncü Pazar günü ‘Kitap Hediye Günü’ ilan edildi. Bu yıl 15 Nisan’a rastlayan bu günde kitap dostlarının birbirlerine kitap hediye etme sorumluluğuna sahip olmasını amaçlıyoruz. Hiç değilse yılda bir kez kitap hediye edilsin istedik.

“İnsanlar birbirlerine hediye alırken genellikle kitap almak istemiyor ve hatta utanıyor. Biz bu algıyı yok etmeye çalışıyoruz çünkü kitap en değerli hediyedir. Etkinlik kapsamında insanları tanımadıkları kişilere kitap hediye ettirmeye çalışıyoruz.” (Fotoğraflı)