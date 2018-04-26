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Ekonomi

SÖYLEŞİ - Tüketicinin tedavisi için yasal düzenleme yapılmalı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "büyük borç yükü altındaki" tüketicilerin ekonomik açıdan hasta durumda olduğunu, bunun tedavisi için mutlaka yasal düzenleme yapılması gerektiğini söy

26 Nisan 2018 16:53

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, \"büyük borç yükü altındaki\" tüketicilerin ekonomik açıdan hasta durumda olduğunu, bunun tedavisi için mutlaka yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
DHA\'nın sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, son yıllarda geniş tüketici kesimlerinde borçlanarak yaşamak ve borcu borçla kapatmanın yaşam tarzı haline geldiğine dikkat çekti.
Ağaoğlu, tüketicilerin ekonomik açıdan hasta durumda olduğunu, bunun tedavisi için mutlaka yasal düzenleme yapılması gerektiğine işaret ederek, \"Bizim insanımız onuruna düşkündür, bu yüzden borçlu gezmek ve kara listede olmak kendisini mutsuz eder\" dedi ve şunları söyledi:
\"Hele borcu Varlık Şirketine devrolunmuş tüketicilerin uğradığı tacizin boyutu, sadece kendi yakınlarının değil, komşularının bile aranmasından yılmış borçluların tahammül sınırları tükenmiştir.
\"Ama unutmamak gerekir ki, büyük kesimi borç batağındaki bu millet 15 Temmuz hain darbe gecesi tanklardan, uçaklardan korkmamış, demokrasi adına canını feda etmekten kaçınmamıştır.
\"Nitekim 28 Eylül 2016\'da Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan bir genelge ile tüketici borçlarının 72 aya kadar yapılandırılmasına imkân verilmesi istendiyse de tavsiye niteliğindeki bu genelge bankalarca fazla dikkate alınmadı.
\"Tüketicilerin borçlu olduğu bankalar tahsil edemedikleri alacaklarını Varlık Yönetim Şirketlerine neredeyse onda bir fiyatına devredeceklerine, yapılacak yasal düzenlemeyle, önce borçluya ulaşıp pazarlık yaparak daha iyi fiyata alacağını tahsil edebilir.
\"Ayrıca tüketicilerin asıl borcunun üzerindeki fahiş faiz silinerek, ana paranın yeniden değerleme oranını geçmeyecek miktarda güncellenmesi ve 48 aya kadar faizsiz vade imkânı tanınması halinde, toplumsal ekonomik tedavi sağlanabilecek; böylelikle, bankalar batık alacaklarını tahsil edebilecekler.
\"Varlık Yönetim Şirketi ucuza devraldığı batık alacağın birkaç katı tutarındaki ana parayı garantiye alabilecek, tüketiciler borçlarını tasfiye ile kara listeden kurtulma imkanına kavuşacak, tüm kesimler rahatlayacak, piyasalara ekonomik istikrar gelecektir.\" (Fotoğraflı) 

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