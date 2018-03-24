SÖYLEŞİ - Dap Yapı/Yılmaz: Konut fiyatları geliştirici şu an yansıtmasa da ilerde dövize bağlı olarak artar

Hilal Sarı / Bursa, 24 Mart (DHA) – DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz inşaat ve gayrimenkul sektöründe ithalat ara girdi maliyetlerinin döviz kurları sebebiyle arttığını vurgulayarak, \"Geliştiriciler şu anda yansıtmasa da ilerde fiyatlar artacaktır diye düşünüyorum\" dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde DHA’nın sorularını yanıtlayan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Türkiye’de arazi fiyatlarının da yükseldiğini, ara girdinin de pahalandığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Türkiye ekonomisinin inşaatın lokomotif olduğu bir yapıdan daha Ar-Ge ve katma değer yaratan teknoloji gibi alanlara yönelmesi gerektiği konusundaki değerlendirmelerini çok doğru bulduğunu vurgulayan Yılmaz şu değerlendirmeleri yaptı:

\"Döviz kurlarındaki artış sayesinde Avrupalılar hala beşte bir fiyatına buradan konut alabiliyor.

\"Ama imalata geldiğinizde de ithalat ara girdimiz sebebiyle, son iki yılda dolar 2.20 bandından 4.00 bandına dayandı, hammadde girdilerimiz ve lüks konut malzemeleri ya bir kısmı ya hepsi yurt dışından geliyor.

\"Arazi fiyatları da Türkiye’de düşmüyor, insan nüfusu artıyor ama arazi sabit dolayısıyla fiyat artıyor.

\"Bu yüzden de geliştiriciler şu anda yansıtmasa da ilerde fiyatlar artacaktır diye düşünüyorum.\"

\"Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek’in talep ve çağrıları çok olumlu bizler açısından.

\"Dünyada gelişmiş ülkeleri incelediğiniz zaman önce altyapının, sonra üstyapının yapıldığını görürüz.

\"Bununla beraber sanayi de gelişir; bundan artan para da daha sonra teknolojiye döner.

\"Bu Avrupa’da da ABD’de de böyle olmuştur.

\"Ama biz Türkiye’de altyapıyı yeni yapıyoruz, üst yapıyı yeni yapıyoruz ve öte yandan sanayi geliştiriyoruz.

\"Tabii ki bu alanlardan artan sermaye zaman içerisinde teknolojiye dönecektir.

\"Sayın Şimşek’in açıklaması bu anlamda çok olumlu. İlerde bizim gibi geliştiricilerin de sermayeyi Ar-Ge’ye, teknolojiye, girişime dönecektir.

\"Ama dönüp baktığınız zaman Türkiye’de hala 17.5 milyon konut var ve bunun 6.5 milyonu dönüşüme ihtiyaç duyuyor.

\"Yani eski konutlar ve bunların yıkılıp yeniden yapılması lazım. Onun için bizim gibi geliştiricilerin hala sektörde yapabileceği işler var diye düşünüyorum.

\"Bizim çok dağılmadan kendi işimize kanalize olmamız lazım.

\"Öte yandan tabii ki artan sermayemizle beraber hem sanayi, hem teknoloji hem de Ar-Ge’de yatırımlar yapabiliriz diye düşünüyorum.

\"Ama 7-8 yıl sonra konut sektörü hız kazanıp, belirli bir ivmeye ve doyuma ulaştığında bu sermayeler başbakan yardımcımızın bahsettiği bu alanlara yönelecektir.\" (Fotoğraflı)

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