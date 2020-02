SÖYLEŞİ - Bankalar fintech'ten hala korkuyor

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Şubat (DHA) – Bankalara inovasyon danışmanlığı yapmakta olan Hollanda merkezli Finnova Consulting’in Kurucusu Ertuğrul Sezik, Türkiye’de bankaların hala fintech’ten korktuğunu, kontrol ellerinden çıkacak diye endişe ettiğini savundu.

Banking as a Service Summit’te DHA’nın sorularını yanıtlayan Sezik, fintech’lerin genelde bankalarla işbirliği içinde çalışmaya açık olduğunu fakat bankaların genelde buna açık olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:

\"Birkaç yıl önce ‘bankalar bükemediği eli öpecek’ diye haberler çıkmış olsa da bankalar hala fintech ekosisteminden korkuyor ve kontrol ellerinden çıkacak diye endişe ediyorlar.

\"Mevzuat yüzünden başları belaya girer diye de korkuyorlar, çünkü Türkiye’de her inovasyon mevzuat açısından mümkün değil.

\"Ama o zaman iş yapmasınlar. Bu işi yapacaksanız, ardından gelecek sorun ve riskleri de düşünüp ona göre düzenleme ve mevduat konusunda destek vereceksin.

\"Türkiye’de hala fintech’in desteklendiğini söylemeleri bence hala yüzeysel kalmış bir oldu.\"

Dijital dönüşümün bankacılıkta yol açtığı değişimlere de değinen Sezik, \"Bundan on on beş yıl önce, bankaların ürünleri belli kanallardan sunuluyordu. Telefon hep vardı, şube vardı fakat elde seçenek yoktu. Şu anda müşteri mobille halletmek istiyor her şeyini. Nerede ve ne zaman uygunsa o anda işini halletmek istiyor. Yani banka ile olacak işlerin zaman, yer ve ne şekilde olacağı değişti\" dedi.

Türkiye’de bankacılık sektöründe inovasyon konusunda fintech’lere şans vermek anlamında henüz gelmemiz gereken noktada olmadığımızı söyleyen Sezik bankaların en büyük hatasının müşteriyi dinlediklerini söylediklerini fakat olaylara iletişim açısındn değil müşteri perspektifinden bakmaları gerektiğini vurguladı.

Bankalar emlak danışmanlığı bile yapabilir

Bankaların finans dışı hizmetler de verebileceğini söyleyen Sezik, \"Ben müşteri olarak bankaya gittiğimde kredi almak için gitmiyorum, ev almak için gidiyorum\" dedi ve ekledi:

\"Bankalar finansal destek vermenin dışına çıkmalı, danışman haline gelmeli. \'Bu bölgedeki evlerin geçtiğimiz yılki değerleri bu\' diyebilmeli.

\"Fintech burada devreye giriyor. Banka emlakçılarla bir şey yapsın, alsın bilgi bankasından bilgileri ve ekranda evimi seçeyim.

\"Bankaya geldiğim zaman form doldur, adresi ver, bir sürü kağıt işi. Zaten gidip araştırmışım, ara yüzden bakayım ve diyeyim ki, \'Bu evi almak istiyorum\'.

\"Banka o ilan bilgisinden gerekli bilgileri alsın ve örneğin deprem riski yüksek bir yer olduğu için kredi şartlarını ona göre değiştirsin.

\"Belki daha fazla faiz vermek durumunda olabilir deprem riski sebebiyle. Gidilmesi gereken yer budur. Bankalar finansın dışına çıkmalıdır.\"

Bankaların müşterilerinin kaçmasından korkmaması gerektiğini söyleyen Sezik, \"Müşterinin ihtiyacına yönelik çalıştığınızda müşteri zaten sizde kalır. Şu anda müşteriler fintech’e kaçmasın diye dünyanın pazarlama parasını harcıyorlar. Bunun yerine git fintech ile anlaşma yap, o fintech sana bilgileri toplayıp gelsin ve senin bankanla veriyi entegre etsin. Müşteri deneyimi şahane olsun. Yine müşteri mortgage’ı gelsin senden alsın\" dedi.

Bankaların biraz “her şeyi ben veririm, her şeyi ben sağlarım” kafasından çıkıp fintech’lerle beraber çalışıp gerçekten her şeyi verebileceğini söyleyen Sezik, \"Banking as a Service (zirvenin adında da yer alan Hizmet olarak Bankacılık) bu zaten. İlla önde olmak zorunda değil bankalar. Ekosistemi sağla banka olarak ama bırak fintech’ler bir şey yapsın\" diye ekledi. (Fotoğraflı)